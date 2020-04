Coronavirus : les cétacés en danger aussi d'après l'association One Voice

Alors qu'au zoo du Bronx à New York zoo, un tigre a été testé positif au Covid 19 et que d'autres tigres et des lions toussent, l'association One Voice alerte sur les risques que courent les cétacés. Qu'ils soient en liberté ou en captivité.

La pandémie de coronavirus ne touche pas que les humains. Un tigre du zoo du Bronx à New York a été contaminé par un soigneur. Et sept tigres et lions ont une toux sèche. D'après l'association de défense des animaux, One Voice, les orques, les dauphins et les bélugas pourraient aussi tomber malade. Les cétacés à l'état sauvage comme ceux qui vivent dans des parcs aquatiques.

Les inquiétudes des experts et de One Voice

Les scientifiques avec lesquels travaille One Voice s'inquiètent parce que les cétacés peuvent attraper différentes formes de coronavirus. A Hong Kong, il a été prouvé que des dauphins sans symptômes étaient « porteurs sains » de la maladie. Et un béluga est mort à cause du virus.

D'après les experts, il pourrait y avoir aussi d'autres cas dans les delphinariums, les aquariums et et les zoos car ces structures ne rendent pas public la cause du décès des animaux.

Que réclament les défenseurs des cétacés ?

One Voice demande au gouvernement d'interdire la reproduction des animaux sauvages en captivité. Et aussi leur transfert et leur importation d'un parc à un autre. L'association rappelle que cette demande a déjà été faite bien avant le confinement de mi mars à la France, les Etats-Unis et la Chine par des spécialistes internationaux des cétacés. Ces experts réclamaient notamment l'arrêt des transferts de cétacés libres ou captifs en direction de la Chine. Mais aucun des pays n'a répondu à cette demande.

Pour One Voice, en interdisant cette pratique les autorités françaises limiteraient le réservoir de virus et les risques potentiels de transmission aux humains.

La docteur né-zélandaise Ingrid Visser, biologiste spécialiste des cétacés et la docteur américaine Naomi Rose, spécialiste des mammifères marins soulignent aussi que que les maladies des cétacés sont souvent résistantes aux médicaments. Et que certaines de ces pathologies peuvent être transmises aux humains.

Les deux scientifiques ont d'ailleurs signé un appel commun avec Muriel Arnal, la présidente de One Voice pour interpeller le gouvernement français.