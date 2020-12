Covid-19 : les chiffres de la contamination dans le Loiret ce lundi 28 décembre

L'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a publié ce lundi les chiffres de la contamination du Covid-19. Il y a plus de personnes testées mais moins de tests positifs et le taux de positivité est en baisse. Quatre décès ont été recensés dans les hôpitaux du Loiret et un en Ehpad.

L'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a publié ce lundi soir les derniers chiffres de la contamination au Covid-19 dans la Région. La contamination est en baisse notamment dans le Loiret où plus de personnes ont été testées, 28.028 au total entre le 17 et le 23 décembre et 1.026 ont été diagnostiquées positives.

Taux de positivité et taux d'incidence en baisse

Le taux de positivité s'établie à 3,70 % dans le Loiret, contre 5,10 % en fin de semaine dernière, le 24 décembre, ce qui reste tout de même plus important que la moyenne nationale, équivalente à 2,9 % ce lundi soir. Le taux d'incidence est également légèrement en baisse dans le département, s'élevant à 150 pour 100.000 habitants contre 151,90 le 24 décembre.

Concernant Orléans Métropole, le taux de positivité est de 4,6 %, près d'un point de plus que la moyenne du Loiret et le taux d'incidence frôle les 160 pour 100.000 habitants. Des chiffres stables par rapport à la semaine dernière.

Quatre décès de plus dans les hôpitaux loirétains

Au niveau des hospitalisations, 45 patients sont actuellement en réanimation pour des soins critiques dans les hôpitaux loirétains, c'est trois de plus par rapport au dernier bilan. On recense également quatre décès supplémentaires à l'hôpital dans le département et un résident de plus en Ehpad.

Depuis le début de l'épidémie, 1.300 décès ont été enregistrés dans les établissements de santé en Centre-Val de Loire et 786 résidents sont décédés dans leurs établissements d'accueil.