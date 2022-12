Covid 19 : les chiffres sont en hausse dans le Nord et le Pas-de-Calais

L’épidémie de Covid-19 "continue à progresser" en France, "mais de façon moins marquée ", selon les indicateurs enregistrés du 5 au 11 décembre et publiés vendredi par Santé publique. Le Nord et le Pas-de-Calais sont concernés par une hausse du taux d'incidence et une hausse des hospitalisations.

Dans le Nord, le taux d'incidence est de 565 cas pour 100 000 habitants dans le Nord au 12 décembre, selon les chiffres de Santé publique France alors que le taux d'incidence était de 457 cas pour 100 habitants au 1er décembre.

Dans le Pas-de-Calais, le taux d’incidence est de 611 cas pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais au 15 décembre, selon les chiffres de Santé publique France contre 457 le 1er décembre.

Les hospitalisations en en hausse dans les deux départements.

Forcément l'épidémie de Covid 19 se fait ressentir dans les hôpitaux. Les hospitalisations sont en hausse dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais. Avec 1.146 personnes hospitalisées dans le Nord au 15 décembre contre 872 au 1er décembre, soit 274 hospitalisations de plus en deux semaines.

Dans le Pas-de-Calais, 298 patients atteint de Covid-19 sont hospitalisées au 12 décembre contre 216 au 1er décembre, soit 82 de plus en deux semaines.

Santé Publique France incite à être à jour de sa vaccination

Dans le Nord, 60,3% de la population ont reçu deux doses avec un rappel (3 injections) mais seulement 12,6% de la population ont reçu deux doses et deux rappels (4 injections). Dans le Pas-de-Calais, 65.5% de la population a reçu deux doses + un rappel) mais seulement 13,2% ont reçu deux doses et deux rappels.