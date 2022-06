Covid-19 : les contaminations en forte hausse, le gouvernement appelle les plus âgés à se faire vacciner

L'arrivée de l'été rime cette année encore avec une hausse du nombre de cas de Covid-19, portée par de nouveaux sous-variants d'Omicron. "Des variants qui diffusent plus vite", selon l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, invitée de franceinfo ce mercredi. En une semaine, le nombre de nouveaux cas dans l'Hexagone a bondi d'environ 40 %, avec près de 50.000 nouvelles infections par jour en moyenne sur la période du 12 au 18 juin.

"C'est très clairement une reprise épidémique liée à l'arrivée de nouveaux variants de la famille Omicron, qui s'appellent BA4, BA5 et qui diffusent plus vite que le précédent, le BA2", estime Anne-Claude Crémieux. "On a vu ce BA4 BA5 arriver en Afrique du Sud, puis au Portugal. Donc, on connaît son comportement (...) ça montre la capacité évolutive du virus qui est capable d'échapper aux vaccins, en même temps qu'augmenter sa transmission."

Premier touché, le Portugal a en effet connu en mai une augmentation marquée des nouveaux cas, qui a culminé début juin à près de 30.000 contagions par jour. La vague a, depuis, commencé à refluer. Au Royaume-Uni, les infections quotidiennes sont de nouveau quasiment au plus haut depuis le début de la pandémie. Également affectées, l'Italie a comptabilisé 30.526 nouveaux cas en 24h (de samedi à dimanche), avec une augmentation de 63,4% en 7 jours, et l'Allemagne subit le même sort.

Vers une hausse des hospitalisations ?

Sur la sévérité de BA.5, "il est prématuré de se prononcer, en l'absence de données cliniques fermement établies", a indiqué Olivier Schwartz, directeur de l'unité Virus et Immunité de l'Institut Pasteur, à l'AFP. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a jugé mi-juin que, sur la base de données encore limitées, "il n'y a aucune preuve que BA.4 et BA.5 soient associés à une gravité accrue de l'infection par rapport aux variantes circulantes BA.1 et BA.2".

La population européenne est dans l'ensemble fortement immunisée grâce aux vaccins et infections passées. Cependant, comme lors des vagues précédentes, une augmentation globale des cas de Covid-19 peut entraîner une augmentation des hospitalisations, des admissions en soins critiques et des décès a prévenu le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

En France, le rebond épidémique des dernières semaines (le nombre de cas a plus que doublé en trois semaines) "s'accompagne d'une petite reprise des hospitalisations" et risque d'entraîner "une hausse décalée dans le temps" des entrées en soins critiques et des décès, a noté mardi le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

"Des patients âgés qui ont reçu deux ou trois doses" "arrivent à l'hôpital", a pour sa part affirmé l'infectiologue Anne-Claude Crémieux sur franceinfo. "Ça montre bien qu'il y a une érosion de l'efficacité de la protection du vaccin contre les formes sévères, au bout de quatre à six mois. Certaines personnes ont reçu leur troisième dose il y a maintenant plus de neuf mois. Ces personnes sont mal protégées contre les formes sévères".

Port du masque et rappel vaccinal

Selon le gouvernement, à ce jour un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal contre le Covid : moins de 2,2 millions de seconds rappels ont été injectés, sur plus de 8,7 millions de personnes éligibles - essentiellement les plus de 60 ans, ainsi que les immunodéprimés. Un taux "clairement insuffisant" estime le ministère de la Santé qui appellent les plus âgés à recevoir l'injection "le plus vite possible".

L'inquiétude est particulièrement vive pour les résidents d'Ehpad (48% d'éligibles vaccinés) et les autres personnes de plus de 80 ans (31%), qui doivent "se faire vacciner le plus vite possible pour passer l'été et l'automne sereinement", a insisté le ministère.

Pointant également "des taux de vaccination clairement insuffisants", le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a souligné que la "diminution significative" de la protection générée par le premier rappel "justifie pleinement" une nouvelle dose chez les plus âgés pour "les protéger des formes graves jusqu'à l'automne".

"Les personnes de plus de 60 ans peuvent remettre le masque quand elles sont dans un milieu très confiné où, évidemment, le risque augmente", recommande en outre l'infectiologue Anne-Claude Crémieux. "Je pense plutôt à des salles très fermées avec plusieurs centaines de personnes. Ça peut être le métro", a-t-elle précisé. "Dans la rue non. On doit porter un masque quand on est cas contact. Ça, c'est vraiment très important et évidemment, si on est symptomatique".

Nouvelles mesures pour l'été ?

L'ECDC a appelé les pays européens à "rester vigilants", en maintenant des systèmes de tests et de surveillance.

Certains pays ont déjà annoncé de nouvelles mesures. L'Italie a ainsi décidé mi-juin de prolonger l'obligation de porter des masques FFP2 dans les transports publics (sauf dans les avions) jusqu'au 30 septembre. "Je veux continuer à recommander de se protéger en faisant le deuxième rappel du vaccin anti-Covid", notamment pour les plus à risque, a préconisé le ministre de la Santé Roberto Speranza, actuellement positif. Le président allemand de l'Association médicale mondiale, Frank Ulrich Montgomery, a, lui, prôné l'adoption rapide d'une "boîte à outils" avec masque, vaccination et limitation des contacts.