Les contaminations au Covid-19 continuent d'augmenter dans le Haut-Rhin selon le dernier bilan l'Agence régionale de Santé. Mulhouse est la métropole la plus touchée du Grand-Est avec 258 cas pour 100.000 habitants.

Mulhouse, métropole la plus touchée par le Covid-19 dans le Grand-Est

L'épidémie de Covid-19 regagne de plus en plus de terrain dans le Haut-Rhin, avec 184 nouveaux cas pour 100 000 habitants selon les données de l'Agence régionale de santé du Grand-Est. Mulhouse se place comme la métropole avec le plus haut taux d'incidence dans la région : 258 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Une reprise de l'épidémie de coronavirus qui est moins forte dans le Bas-Rhin. Le département voisin connait même un ralentissement de la circulation virale puisqu'il est passé de 176 nouveaux cas pour 100.000 habitants au début du mois d'août à actuellement 154 cas.

A la date du 13 aout, 69 personnes étaient hospitalisés dans le Haut-Rhin contre 55 il y a une semaine selon Santé Publique France. La tension hospitalière reste faible, autour des 17%.

Le taux d'incident, nombre de cas pour 100.000 habitants, est en augmentation à Mulhouse. - ARS Grand-Est

Mulhouse affichait les 215 nouvelles contaminations pour la première semaine de août. La courbe bleu foncé du graphique ci-dessus suit la tendance du Haut-Rhin, celle en bleu ciel indique l'évolution de la métropole de Mulhouse. L'Eurométropole de Strasbourg atteignait les 219 nouveaux cas pour la même période.