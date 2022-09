Covid-19 : les contaminations en hausse de 33% en une semaine, selon Santé Publique France

Les cas de Covid-19 sont de plus en plus nombreux en France. Selon Santé Publique France, on compte actuellement 17.000 malades de plus chaque semaine dans le pays. Sur les sept derniers jours, ce chiffre est en augmentation de 33%.

Taux d'incidence en hausse

Depuis deux semaines, avec la rentrée scolaire et la fin des vacances, le nombre de tests effectués augmente. Conséquence : le taux d'incidence est lui aussi en hausse, surtout chez les moins de 10 ans. On compte actuellement 178,2 cas pour 100.000 habitants à l'échelle nationale.

Le variant qui circule le plus actuellement est Omicron BA5. Il est très contagieux mais moins dangereux que les précédents.

Actuellement, 13.183 malades sont toujours hospitalisés en raison du virus, dont 725 en soins critiques. Depuis mars 2020, l'épidémie a fait 125.407 morts en milieu hospitalier.