Covid-19 : les contaminations repartent à la hausse dans les Alpes-Maritimes

Et si le covid faisait son grand retour ? On en entend parler à nouveau autour de nous, sur les réseaux sociaux, auprès de cet ami, de ce collègue, qui est positif et qui doit s'isoler. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence, c'est à dire le nombres de cas positifs pour 100 mille habitants, est de 478. C'est un peu plus que la moyenne nationale qui est à 475.

Il faut faire attention, mais il n'y a pas non plus lieu de paniquer, tempère l'Agence régionale de santé. Oui, le coronavirus circule en ce moment dans notre département, nous avons d'ailleurs le taux d'incidence le plus élevé de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, mais il faut relativiser. Seules onze personnes, dans tout le département, sont en soins intensifs. Un chiffre peu élevé, que l'Agence régionale de santé explique grâce à la vaccination. Et puis le variant majoritaire, c'est toujours Omicron. Il est contagieux mais peu virulent. À titre de comparaison, l'été dernier, au mois de juillet, le taux d'incidence était de mille : presque le double de la situation actuelle.

Vigilance pour les plus fragiles

Pour les personnes immunodéprimées, ou qui souffrent de maladies chroniques, l'ARS recommande d'éviter les grands rassemblements, les lieux de fréquentation, surtout s'ils sont fermés. À minima, il faut y porter le masque. L'ARS conseille également de le remettre dans les transports en commun. Il est aussi fortement conseillé aux plus de 60 ans de faire la 4e dose de vaccin. Aujourd'hui ils sont très peu à avoir effectué cette dose de rappel.

Enfin, bien sûr, tout le monde doit être attentif au moindre symptôme : un mal de gorge ? un rhume ? une toux ? un peu de fièvre ? Le reflexe c'est d'aller tout de suite se faire tester, avec un PCR ou un antigénique. Si on est positif, on s'isole et on prévient tous ses cas contacts, pour qu'ils fassent à leur tour un test sous 48h.