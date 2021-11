L'Agence régionale de santé publie ce mardi les derniers chiffres de contamination au covid-19 dans les Pays de la Loire. Le taux d'incidence est en forte hausse chez les séniors en Vendée et dans le Maine-et-Loire.

Covid-19 : les contaminations s'envolent chez les plus de 65 ans en Vendée

Les contaminations au covid-19 continuent d'augmenter dans la région des Pays de la Loire selon les dernières données publiées ce mardi soir par l'Agence régionale de santé (ARS). Le taux d'incidence régional est de 81 cas pour 100.000 habitants, il est de 57 en moyenne pour la France métropolitaine. Le taux de positivité des tests est lui aussi plus important dans la région que dans la reste du pays. Par département, c'est dans le Maine-et-Loire que les contaminations sont les plus importantes, le taux atteint 103 pour 100.000 habitants contre 95 pour la Vendée, 73 pour la Sarthe, 73 pour la Loire-Atlantique et 32 pour la Mayenne.

Forte hausse chez les plus de 65 ans

En l'espace d'une semaine, le taux d'incidence s'est aggravé chez les plus de 65 ans. En Vendée, il est passé de 185 à 199 pour 100.000 habitants. Il était à 26 au début du mois d'octobre. Cette accélération des contaminations n'a pas d'effet notable sur l'activité hospitalière. Aucune service de réanimation n'est en tension dans la région même si le nombre de lits occupés par des malades du covid-19 en est hausse.