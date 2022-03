Covid-19 : "Les contaminations vont monter encore pendant 10-15 jours", estime Olivier Véran

Alors que l'essentiel des restrictions anti-Covid ont été levées lundi en France, le nombre de cas positifs augmente de nouveau. "Effectivement ça va monter pendant 10-15 jours, probablement jusqu'à la fin mars, on risque d’atteindre 120.000, 150.000 contaminations par jour, et ensuite on s’attend à une décroissance", a déclaré Olivier Véran mercredi sur franceinfo, mais "on n’a pas de risque de saturation des hôpitaux"a-t-il assuré, affirmant que lever les restrictions était "la bonne décision". Les autorités de santé ont recensé plus de 116.000 cas en 24 heures (contre 80.000 il y a deux semaines), selon les données publiées mardi.

"Si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie'", a-t-il poursuivi. Ces deux pays, voisins de la France, "connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal" et "qu'ils ont maintenu le port du masque dans les lieux fermés, en Italie c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces".

Pas de quatrième dose pour les moins de 80 ans pour l'heure

Interrogé sur une "banalisation de l'épidémie", Olivier Véran a rappelé que le pass sanitaire est maintenu dans les établissement de santé et les établissements médico-sociaux. Idem pour l'obligation vaccinale des soignants et le port du masque dans les transports en commun. "Il y a un mouvement de relâchement général, il ne faut pas se cacher", a toutefois admis le ministre. "C'était attendu mais la vigilance, elle, continue", a-t-il ajouté.

"Si on devait constater que parmi les 65-80 ans, le taux d'incidence devait monter, que le rebond ne durerait pas deux semaines mais trois ou quatre semaines, on se reposera la question" d'ouvrir la quatrième dose à cette catégorie de la population, comme le suggère le Conseil scientifique a-t-il également indiqué. À ce stade, elle n'est recommandée que pour les plus de 80 ans et les résidents en Ehpad.

Interrogé sur le nombre de Français qui souffrent d'un Covid long, Olivier Véran a précisé qu'ils sont "plusieurs dizaines de milliers, peut-être 60 à 70 000". "95% des demandes de reconnaissance en affection longue durée" pour un Covid long "sont acceptées par l'Assurance maladie", a-t-il assuré.