Covid-19 : les contraintes diminuent doucement mais sûrement à l'Ehpad d'Écueillé

Même si la circulation du virus est toujours bien présente, les différentes courbes commencent malgré tout à s'inverser. Dans les Ehpad comme celui d'Écueillé, la plupart des résidents sont vaccinés et du coup les contraintes sont moins fortes.

Les résidents de l'Ehpad d'Écueillé retrouvent peu à peu le sourire derrière leurs masques. Le masque justement mais aussi la distanciation sociale, ces deux règles sont toujours d'actualité même si le taux de vaccination atteint 94% des résidents et les deux tiers des salariés sont également vaccinés. Ce n'est pas encore le retour à la vie d'avant Covid-19, mais compte tenu de ce bon taux de vaccination des 63 résidents, certaines activités peuvent reprendre.

"Au niveau des animations, dix à douze résidents y participent, c'est 50% de plus qu'il y a quelques mois. La messe hebdomadaire qui est très importante ici a repris avec une jauge à 12 personnes. Des roulements ont été mis en place pour que les résidents intéressés puissent en profiter. Ils sont ravis, ils peuvent faire des choses très simple comme aller dans le parc ou alors pour ceux qui sont entièrement vaccinés et autonomes, ils peuvent aussi sortir masqués aller faire des courses et ça change tout", note Alexis Ribereau, le directeur de l'Ehpad Saint-Joseph d'Ecueillé.

Alexis Ribereau (directeur de l'EHPAD d'Écueillé) : "A partir du 10 Mai prochain, les visiteurs n'auront plus besoin de présenter de test."

Et comme la presque totalité des résidents de l'EHPAD d'Écueillé est vacciné, le protocole pour les visiteurs qui viennent de loin ou pas, va considérablement s'alléger.

Alexis RIBEREAU est le directeur de l'EHPAD St Joseph depuis janvier 2021. © Radio France - Sylvain ROGIE

C'est beaucoup de contraintes en moins pour les visiteurs mais aussi pour les personnels de l'établissement. "Pour les résidents qui ont un chemin vaccinal complet, les visiteurs en extérieur n'ont pas besoin de produire de test. En revanche, pour les visites en chambre, nous demandons un test antigénique ou PCR car l'aération est moins importante. Mais à partir du lundi 10 mai, la quasi totalité de nos résidents seront vaccinés et les visiteurs n'auront plus l'un de ces deux tests à nous présenter", précise le directeur.

L'Ehpad Saint-Joseph d'Ecueillé accueille en ce moment 63 résidents pour 65 places. La moyenne d'âge est de 88 ans.