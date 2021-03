Covid-19 : le taux d'incidence en Île-de-France dépasse le niveau de la 2e vague

La situation sanitaire se dégrade encore en Île-de-France, région la plus touchée, de loin, par le coronavirus. Ce lundi 22 mars, selon les dernières données statistiques du site Covid Tracker, le taux d'incidence s'élève à 549 cas pour 100 mille habitants. C'est deux fois plus que le seuil d'alerte du gouvernement (250), et beaucoup plus qu'il y a une semaine lorsqu'il venait de dépasser les 400 et plus que lors du pic de la deuxième vague (543). Les courbes ne cessent d'augmenter, de plus en plus rapidement. D'ailleurs, le "R effectif" est supérieur à 1 (1,12), ce qui veut dire que l'épidémie progresse. En moyenne, la région enregistre plus de 460 entrées à l'hôpital chaque jour de patients atteints du Covid-19, contre seulement 360 sorties. La tension hospitalière est évaluée à 116% (100% étant le nombre de lits de réanimations disponibles au 16 mars 2020, avant la crise). Ce lundi 22 mars au soir, 1322 malades du Covid sont en réanimation dans la région.

La Seine-Saint-Denis, département le plus touché

L'ensemble des départements de la région Île-de-France ont dépassé le taux d'incidence de 400 mais certains sont bien au-dessus. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis (photo 1), département de France avec le plus fort taux d'incidence (683) suivi de près par le Val-d'Oise (656), où le variant anglais est responsable de plus de quatre contaminations sur cinq (contre 75% environ ailleurs). Le département voit la courbe du nombre de personnes en réanimation repartir à la hausse pour bientôt dépasser celle de la deuxième vague (photo 2).

La courbe du nombre de personnes testées positives au coronavirus en Seine-Saint-Denis - Capture d'écran Covid tracker