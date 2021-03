COVID-19 : les départements de la Marne et des Ardennes placés en vigilance renforcée

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi que de nouveaux départements, dont la Marne et les Ardennes, seront placés en vigilance renforcée à cause de la progression de l'épidémie.

En raison des chiffres de l'épidémie, qui augmentent sensiblement dans les deux départements, la Marne et les Ardennes sont placées en vigilance renforcée, annonce le ministre de la Santé Olivier Véran. Comme dans d'autres départements du pays, des mesures supplémentaires pour freiner l'épidémie vont être prises. Le préfet de la Marne a annoncé un point presse vendredi dans la matinée pour détailler les mesures spécifiques au département.

L'épidémie progresse

Dans les Ardennes, le taux d'incidence s'établit désormais à 290 cas pour 100.000 habitants selon l'Agence Régionale de Santé. Dans la Marne, le taux est de 270,7. L'agglomération du Grand Reims est elle la plus touchée : on y dénombre 306 cas pour 100.000 habitants. La Marne et les Ardennes échappent pour l'instant au confinement, décrété dans trois nouveaux départements : le Rhône, la Nièvre et l'Aube.