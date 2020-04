Covid-19 : les derniers chiffres de l'ARS pour les départements auvergnats

Comme chaque jour, l'agence régionale de santé communique son bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce jeudi, 2706 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dont 700 placés en réanimation dans 88 établissements, un chiffre stable depuis 5 jours selon l'ARS.

L'agence rapporte un cumul de 404 décès hospitaliers de patients, soit 55 cas de plus que la veille. 1374 sont retournés à domicile au total, c'est 181 de plus que la veille.

Quatre chiffres communiqués par l'ARS

Dorénavant, l'ARS communique quatre chiffres pour mesurer la progression de l'épidémie : le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec le nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs, le nombre cumulé de personnes décédées et le nombre cumulé de personnes retournées à domicile.

Voici les chiffres pour les départements auvergnats :

- Allier 36, 14, 6, 54,

- Cantal 21, 7, 0, 3,

- Haute-Loire 17, 5, 3, 20,

- Puy-de-Dôme 74, 33, 3, 29.

Inquiétude pour les Ehpad

Depuis cette semaine l'ARS communique également sur les Ehpad avec six chiffres : le nombre d'Ehpad déclarants, le nombre de résidents confirmés et possibles, le nombre de résidents hospitalisés, les décès des résidents dans leur établissement, les décès à l'hôpital et les personnels atteints. Pour l'Auvergne :

- Allier 10, 69, 2, 0, 1, 14,

- Cantal 4, 1, 1, 0, 0, 3,

- Haute-Loire 15, 22, 2, 0, 2, 9,

- Puy-de-Dôme 17, 30, 0, 7, 0, 60.