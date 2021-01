Coronavirus : le vaccin distribué au compte goutte à l’hôpital de Lamalou-les-Bains

Les premiers vaccins permettant de lutter contre l'épidémie de Covid-19 arrivent ce mardi à l'hôpital Paul Coste-Floret de Lamalou-les-Bains. Seulement 30 doses sont acheminées dans cet établissement de 190 lits. Les premières injections sont réservées au seul personnel. Ce qui est bien peu par rapport à la demande, déplorent certains agents.

Cet établissement spécialisé notamment en rééducation neurologique emploie 320 salariés. 40 % d'entre eux sont prioritaires (personnels de santé de plus de 50 ans et ceux ayant des pathologies associées et donc considérés comme à risque).

Trente doses par semaine uniquement

À ce rythme-là, il faudra plus d'un mois pour vacciner les 130 salariés identifiés comme à risque. Vu les circonstances, le directeur d'établissement refuse d'être vacciné pour le moment. Sur la page Facebook de l’hôpital, Ronald Kuhmel explique d'ailleurs les raison à ses équipes :

"Je pendrai la dernière dose quand tous les professionnels en auront bénéficié. La priorité va aux médecins, soignants, rééducateurs et personnels hospitaliers au contact du patient."

''Les personnels sont prioritaires par rapport au directeur, même si je réponds aux critères d'éligibilité de cette première vague, je prendrai la dernière dose'' Copier

"Vous ne me verrez pas en photo en train de me faire vacciner. Quand la dotation accordée à notre établissement est de 30 doses pour plus de 300 personnels dont 130 concernés par la première vague, le directeur n’est pas prioritaire, même s’il remplit les conditions. Je reconnais que c'est un peu long, mais je ne veux pas entrer dans la polémique", précise-t-il

"J'ai été surpris d'apprendre que certains établissements avaient pu vacciner dès la semaine dernière alors que nous-mêmes, nous ne connaissions même pas les procédures pour obtenir les doses maximales."

Depuis le début de la crise en mars dernier, dix salariés ont été contaminés. À ce jour, les cinq agents du service technique sont à l'arrêt jusqu'à la fin de la semaine, suite à un cas contact positif.

Une vingtaine de salariés ne souhaite pas se faire vacciner, mais la direction de l'établissement ne désespère pas de les convaincre.