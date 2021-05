C'est un nouveau coup d'accélérateur pour la vaccination : un nouveau vaccin arrive cette semaine en cabinet et en officine. Généralistes et pharmaciens vont pouvoir vacciner avec le Moderna à partir de vendredi.

Covid-19 : les doses de vaccin Moderna livrées cette semaine aux médecins et aux pharmaciens

Booster la vaccination contre le Covid-19 en ville. Les médecins et les pharmaciens doivent recevoir à partir de cette semaine 300.000 doses du vaccin à ARN Messager Moderna, pour commencer à vacciner à partir de vendredi. Une livraison qui va permettre d'accélérer la campagne vaccinale en ville, freinée par la mauvaise réputation de l'AstraZeneca, pourtant déjà disponible en officine et dans les cabinets. Un nouveau vaccin qui va également permettre aux professionnels de santé de ville de vacciner les plus jeunes au moment de l'ouverture de la vaccination à tous les adultes lundi 31 mai.

Deux flacons par officine, un par médecin

Les médecins ont pu commander un flacon de Moderna et un autre de Janssen par cabinet. Les pharmaciens en ont le droit à deux de chaque marque par officine. Comme le flacon de Moderna contient dix doses, chaque officine peut vacciner vingt clients par semaine.

Cette semaine, 300.000 doses du vaccin américain doivent être livrées, ce qui représente les deux tiers des 440.000 prévues chaque semaine.

Moderna ne sera plus disponible en centre de vaccination

Il ne sera bientôt plus possible de recevoir le vaccin anti-Covid Moderna en première injection. Cependant, ceux qui l'ont déjà reçu pourront y retourner recevoir la deuxième dose. Ils pourront également se la faire administrer chez le médecin ou en pharmacie. En ville, pharmaciens et médecins espèrent maintenant obtenir le Pfizer, qui peut, d'après l'Agence européenne des médicaments, se conserver, comme le Moderna, un mois dans un simple frigo.