Covid-19 : les élus socialistes demandent au maire d'Orléans de fournir des masques aux élèves des écoles

Les élus socialistes du conseil municipal d'Orléans demandent au maire Serge Grouard (LR) de "s'engager dans les plus brefs délais" à fournir gratuitement des masques adaptés et réutilisables à tous les élèves qui fréquentent les écoles de la ville.

Les masques doivent être gratuits"

Les masques sont obligatoires depuis la rentrée de lundi, partout en France, pour tous les élèves de plus de 6 ans. Et pour les élus PS, "l'instruction est obligatoire et gratuite. Si les masques sont obligatoires, ils doivent eux aussi être gratuits", écrivent Baptiste Chapuis, Jérôme Bornet et Ghislaine Kounowski, conseillers municipaux d'opposition à Orléans.

Il en va de la sécurité sanitaire de tous et de l'avenir de nos enfants"

"Pour les familles, c'est une dépense supplémentaire importante, imprévue et hélas indispensable, mais aussi une difficulté pour en trouver des adaptés", poursuivent les élus socialistes. "De nombreuses communes en France et dans la Métropole ont déjà fait ce choix, il en va de la sécurité sanitaire de tous et de l'avenir de nos enfants." A Montreuil (PCF), Lille (PS) ou municipalité distribue en effet des masques aux élèves de plus de 6 ans.

A Fleury-les-Aubrais, ville de l'agglomération orléanaise, gérée par le PS, Carole Canette, maire, a annoncé samedi dernier avoir commandé des masques en tissus pour les écoliers de plus de 6 ans de sa commune.

La Ville renvoie la balle au ministère de l'Education nationale...

La réponse de la Ville d'Orléans n'a pas tardé : "cela ne relève pas de la compétence de la mairie. En revanche, pour ce qui relève de notre compétence (périscolaire et ALSH), des boîtes de maques ont bien été livrées, pour ne laisser aucun élève en difficulté en cas de perte ou d’oubli", explique Chrystel de Filippi, adjointe en charge de l'éducation à la mairie d'Orléans, qui explique n'avoir eu "aucune remontée du terrain" depuis lundi sur des enfants qui seraient sans masques.

Et l'élue LR se fait plus politique : "si l’opposition socialiste souhaite nous faire remonter des difficultés en particulier, qu’ils nous contactent : je suis à leur entière disposition afin de régler cela".

... et tacle le PS

Et Chrystel de Filippi ajoute un dernier tacle : "je me permets de rappeler que la Région Centre-Val de Loire, dirigée par un exécutif PS, avait par la voix de son président François Bonneau annoncé en août que la fourniture de masques relevait de la compétence de l’Etat, et que ce n’était pas aux régions de s’y substituer. Je ne me souviens pas avoir entendu à ce moment-là quelconque réclamation de la part des élus de notre opposition actuelle."