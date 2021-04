Covid-19 : les enseignants mayennais soulagés de pouvoir se faire vacciner en priorité

Un centre de vaccination destiné aux enseignants et aux professionnels de la petite enfance de plus de 55 ans a ouvert ce samedi 17 avril à Saint-Berthevin, en Mayenne. 400 doses d'AstraZeneca doivent être administrées jusqu'à jeudi.

Les enseignants mayennais ont désormais leur propre centre de vaccination. Ce samedi 17 avril, des créneaux ont ouvert au SDIS de la Mayenne, à Saint-Berthevin, pour permettre aux professeurs et aux professionnels de la petite enfance de plus de 55 ans de se faire vacciner plus rapidement.

Théoriquement, ils peuvent se faire vacciner depuis lundi 12 avril, au même titre que le reste de la population de plus de 55 ans. Mais il est parfois compliqué de trouver un créneau de libre rapidement. "J'étais déjà inscrite chez mon pharmacien, mais comme il n'a plus de doses de vaccin, j'étais obligée d'attendre", explique Sylvie, institutrice à Laval. Elle fait partie des 80 enseignants et personnels de la petite enfance qui ont pu bénéficier des premiers créneaux dédiés ce samedi 17 avril au matin.

400 doses administrées jusqu'à jeudi

Un "coupe-file" accueilli avec soulagement parmi les professionnels. "On est quand même au contact des jeunes au quotidien, et on a une certaine promiscuité", raconte Béatrice, enseignante en classe de Terminale à Laval. "Je travaille beaucoup avec des outils informatiques, donc on est constamment sur les ordinateurs, très proches des élèves. Je suis vraiment très satisfaite de pouvoir me faire vacciner, autant pour moi que pour les élèves !"

En tout, ce nouveau centre de vaccination doit recevoir près de 400 doses d'AstraZeneca. De quoi administrer une première injection à plus de la moitié des 787 professionnels concernés en Mayenne. De nouveaux créneaux sont ouverts mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril, de 14h30 à 17h30.