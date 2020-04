Coronavirus : les établissements psychiatriques du Puy-de-Dôme se sentent abandonnés

Pour l'instant, les patients en psychiatrie sont très peu touchés par le coronavirus (cinq malades selon le dernier bilan de l'ARS pour la région Auvergne-Rhône-Alpes). Pour autant, les établissements psychiatriques, comme l'hôpital Sainte-Marie à Clermont-Ferrand, et la clinique de l'Auzon à la Roche-Blanche, ont pris très tôt la mesure de la situation. Le problème, c'est le manque cruel de masques.

Un vieux stock de masques à l'Auzon

Jusqu'ici, tout va bien à la clinique de l'Auzon à la Roche-Blanche où l'hôpital de jour a été fermé. Sur la centaine de patients, seuls les cas les plus lourds sont restés dans l'établissement. Les autres sont repartis chez eux avec un suivi à distance. Pour faire face à un éventuel afflux de Covid-19, 15 lits sont prévus. "Une zone d'isolement est aménagée dans laquelle des salariés volontaires travailleront " précise Pascal, infirmier de nuit.

On est prêt à faire de notre mieux

Pour le reste, les personnels font avec les moyens du bord. "Nous avons du gel, des sur-blouses, des gants mais très peu de masques. Les seuls que nous avons datent de la dernière crise sanitaire, un vieux stock qu'on nous distribue au compte-gouttes." Réaliste, Pascal ne sait pas trop ce qui les attend. L'infectiologie et la médecine ne sont pas leur cœur de métier, "mais on est prêt à faire face, à faire de notre mieux, c'est déjà pas mal."

Gel et masque, le minimum pour se protéger du coronavirus. © Radio France - Claudie Hamon

Plan de crise à Sainte-Marie à Clermont-Ferrand

L'établissement clermontois, qui prend en charge 10 000 patients, s'est entièrement réorganisé. L'hôpital de jour est fermé, les visites et les permissions sont suspendues. Mais le personnel ne chôme pas. 300 lits sont encore occupés et les soignants assurent chaque semaine 3 000 visites à domicile.

300 lits sont encore occupés à l'hôpital Sainte-Marie - CH Ste Marie/gayaud

Pour protéger leurs patients très fragiles et leurs salariés, de nombreuses mesures ont été prises. Une seule entrée est maintenue et un infirmier contrôle chaque passage. "Nous limitons au maximum les flux de personnes au sein de l'établissement," explique Isabelle Copet, la directrice de Sainte-Marie. "Un infirmier prend systématiquement la température de chaque visiteur qui doit se soumettre à un questionnaire sanitaire précis."

Nous manquons de masques

La directrice de Sainte-Marie sait que son établissement ne pourra pas accueillir ses malades les plus atteints. Une zone de confinement de 25 lits a été aménagée."Mais on n'a pas de service de réanimation, poursuit Isabelle Copet, nos patients les plus graves seront dirigés vers le CHU. Isabelle Copet se sent abandonnée des pouvoirs publics. "La seule chose qu'on puisse faire c'est rabâcher les gestes barrière à adopter. Au quotidien, c'est de l'éducation en terme d'hygiène, de port de masques. Mais c'est très compliqué, car nous en manquons".

En effet, les établissements psychiatriques ne sont pas prioritaires. "Nous bataillons auprès des autorités pour qu'on ne soit pas les oubliés de cette pandémie !" souligne la directrice. Un appel a d'ailleurs été lancé sur les réseaux sociaux et de nombreuses entreprises ont envoyé des masques. "D'ailleurs, tous les gestes de solidarité sont les bienvenus !".