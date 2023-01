Covid-19 : les Etats membres de l'UE encouragés à imposer un test négatif aux voyageurs venant de Chine

Cette fois, l'Europe veut avoir une réponse coordonnée. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour "encourager" chaque Etat membre à imposer un test Covid négatif aux voyageurs arrivant de Chine. Des experts étaient réunis ce mercredi soir pour décider des restrictions à prendre au niveau européen, afin d'éviter une explosion des contaminations. La Chine fait face à sa pire flambée de cas suite à l'abandon brutal, début décembre, de sa politique dite du "zéro Covid" .

ⓘ Publicité

Des mesures déjà mises en place en France

D'après la Commission européenne, "tout le monde comprend bien que si on n'agit pas ensemble, il y aura des trous dans le dispositif". Les 27 sont donc "vivement encouragés" à imposer un test Covid négatif de moins de 48 heures aux voyageurs embarquant en Chine. Les experts recommandent également de mettre en place des tests aléatoires à l'arrivée en Europe, notamment pour identifier d'éventuels nouveaux variant, mais aussi de contrôler les eaux usées des aéroports et des avions en provenance de Chine.

Les pays sont maintenant libres d'appliquer ou non ces recommandations. Des restrictions existaient déjà en France , en Espagne et en Italie. Dans la foulée de cette réunion, la Belgique a décidé d'imposer le test Covid négatif. Il devient également obligatoire ce jeudi pour mettre un pied sur le sol français. Et tous les passagers, dès 6 ans, d'un vol entre la Chine et la France doivent porter un masque. Des tests aléatoires seront toujours pratiqués à la descente de l'avion dans les aéroports français. Les pays européens ont prévu de faire à nouveau le point sur la situation et les mesures introduites "d'ici mi-janvier".