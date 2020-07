Covid-19 - Les événements Laval La Plage et les Estivales reportés, masque obligatoire sur les marchés

Florian Bercault, fraîchement élu maire de Laval, débute son mandat dans un difficile contexte sanitaire. Selon l'Agence Régionale de Santé, les indicateurs sont à l'orange avec une augmentation du nombre de cas positifs Covid-19 en Mayenne ces derniers jours. Une situation préoccupante mais pas d'une gravité absolue tempère l'ARS. Plusieurs foyers de contamination ont été détectés dans le département dont 4 à Laval.

Afin de faire face à ce retour de l'épidémie, la municipalité a pris plusieurs décisions pour éviter les rassemblements publics détaille le maire de Laval : "les manifestations du 14 juillet sont annulées notamment le feu d'artifice. J'ai décidé de reporter Laval La Plage et les Estivales. Une suspension de ces deux événements jusqu'au 27 juillet. Pour les piscines, j'ai demandé à un retour du dispositif de prise de rendez-vous. Pour les marchés, il y aura un étalement (des étals NDLR), ceux du samedi matin en particulier et le port du masque sera obligatoire. Nous sommes toujours dans une crise sanitaire. Soyons vigilants sans être alarmistes. La priorité c'est la santé de toutes et tous".

Interrogé sur un éventuel reconfinement au niveau local, Florian Bercault explique que ce type de décision est du ressort de la Préfecture. Le maire de Laval invite par ailleurs tous les commerçants à rendre le port du masque obligatoire dans leurs établissements. Enfin, l'Ehpad Ferrié, où une soignante avait été testée positive, rouvrira lundi 13 juillet sur prise de rendez-vous.