Coronavirus : les familles sont de retour à l'Ehpad Auguste Ridou à Vernon

"Deux mois... Ça fait quand même long!" Jacqueline, pas loin de 90 printemps, retrouve son fils et sa belle-fille qu'elle n'a pas vus depuis début mars. Pas d'embrassades et durant une demi heure, ils discutent à deux mètres de distance, séparés par des tables. Mais le plaisir de se voir physiquement est là. Evelyne est très émue de retrouver sa belle-mère: "Sur la tablette, on ne voit pas tout. Même si là avec le masque on ne voit pas ses émotions, ses mimiques, on s'aperçoit qu'elle est contente de nous voir."

Les retrouvailles durent une demi-heure montre en main, pour laisser le temps entre deux visites de désinfecter les lieux. Les familles arrivent dans la pièce directement de l'extérieur et, avant de s'asseoir, les gestes sanitaires sont obligatoires: prise de température, questionnaire de santé, port du masque et friction des mains au gel hydroalcoolique.

Vu la lourdeur du protocole, l'Ehpad Auguste Ridou organise six visites de familles par jour. Et comme il compte 107 résidents, Jacqueline sait qu'elle ne reverra pas son fils et sa belle-fille avant le mois prochain: "Je me fais une raison", dit-elle. Pour son fils Philippe, ces retrouvailles n'ont quand même pas le goût d'avant: "On a l'habitude de la prendre chaque week-end. Là, ça fait une grosse cassure. On lui répète souvent au téléphone qu'il y a le virus et qu'on ne peut pas venir la chercher parce qu'elle s'inquiète quand même. Et ça finit par faire des petites dépressions".

La prochaine fois, je pourrai peut-être t'embrasser! - Une résidente de l'Ehpad Auguste Ridou à son fils venu lui rendre visite

C'est justement ce syndrome de "glissement" que l'Ehpad de Vernon cherche à tout prix à éviter depuis le début de la crise du coronavirus. Des visites ont même été organisées à titre exceptionnel pendant le confinement pour les résidents qui ne voulaient plus manger ou sortir de leur lit. Depuis le retour des familles, Charlotte Parizot, psychologue dans l'établissement, voit la différence: " Ça ramène de la vie et de la sérénité pour les familles et les résidents".

D'autant que l'Ehpad Auguste Ridou a été durement touché par l'épidémie de coronavirus. 15 résidents sont décédés du COVID-19 et 38 ont été testés positifs. "Les familles étaient très angoissées vu le contexte", poursuit Charlotte Parizot. "Avec en plus un côté fantasmatique du fait de ne pas pouvoir venir. Du coup là, c'est vraiment un soulagement pour les familles."

Avant de partir, Philippe fait une promesse à sa mère: "Quand ce sera fini, on ira au restaurant". Celle-ci lui répond, le ton plein d'espoir: "La prochaine fois, je pourrai peut-être t'embrasser."