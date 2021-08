Covid-19 : les gendarmes de l'Eure contrôlent le respect de la quarantaine à domicile

Il est un peu plus de 14h40, l'adjudant-chef Alain Maloubier frappe à la porte d'une maison de Saint-André-de-l'Eure, mais malgré plusieurs tentatives, la porte reste fermée : "Personne ne répond, on peut estimer qu'il n'est pas là, on va pouvoir établir une procédure judiciaire" explique le commandant de la brigade de gendarmerie d'Ivry-la-Bataille. Le contrevenant aurait dû être à son domicile, seules les sorties entre dix heures et midi sont autorisées, il recevra sous dix jours par courrier une amende de cinquième classe de 1000 euros.

Alors que les gendarmes s'apprêtent à repartir, la porte s'entrouvre : "Je cherche monsieur... " dit le gendarme, "il est parti à la pharmacie, il arrive" répond la jeune femme qui garde les enfants. "On va l'attendre" proposent les gendarmes mais l'homme tarde, il n'est toujours pas revenu au bout de dix minutes et de toute façon, l'infraction est constatée pour l'adjudant-chef Maloubier : "Je prépare ma verbalisation pour non respect des mesures de mise en quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou de menaces sanitaires graves" détaille le gendarme.

REPORTAGE - Opération contrôle de la quarantaine à domicile par les gendarmes de l'Eure Copier

Pendant une quarantaine de dix jours, les gendarmes passent à domicile au moins une fois. L'Andrésien absent est lui assuré de recevoir une voire deux autres visites des forces de l'ordre.

230 contrôles, 2 verbalisations

Depuis le mois d'avril 2021, les gendarmes de l'Eure ont procédé à environ 230 contrôles de la quarantaine à domicile, obligatoire pour les voyageurs non vaccinés ou non guéris du Covid en provenance de pays ou de territoires définis comme à risque par la France. Des contrôles qui ne sont pas uniquement répressifs : "On vient également au contact de la population pour l'informer, la rassurer" avance le lieutenant Sylvain Grimonprez, adjoint au commandant de la compagnie d’Évreux. Une absence lors d'un contrôle est très rare, ce n'est que la deuxième fois que ça arrive dans l'Eure.

Les Eurois sont respectueux de ces arrêtés - Lieutenant Sylvain Grimonprez

Quelles règles pour une quarantaine à domicile ? Les explications de l'adjudant-chef Alain Maloubier Copier

Pas de souci pour ce jeune homme, de retour de Guyane, qui reçoit les gendarmes en robe en chambre derrière le portail de la maison familiale de Guichainville. Les militaires prennent des nouvelles de son état de santé : "Vous avez bien compris les termes de votre quarantaine ?" lui demandent-ils. Reçu cinq sur cinq pour le jeune homme : "Rester chez moi et ne pas bouger, même si c'est un peu chiant". Ce vendredi, c'est l'avant-dernier jour de sa quarantaine, il doit effectuer un test PCR pour savoir si son état de santé lui permet de retrouver une vie en dehors de la maison. Le jeune homme a déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner, il recevra sa première dose le 30 août.