Covid-19 : les Hautes-Pyrénées, département au pire taux d'incidence de France

La situation est préoccupante dans les Hautes-Pyrénées. Le 65 est le département français qui enregistre le taux d’incidence le plus élevé de France avec 198 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 86 au niveau national. Cela place le département à la première position des départements où le virus circule le plus activement. Dans les Pyrénées-Atlantique le taux d'incidence est de 112 cas positifs pour 100 000 habitants

Pire taux d'incidence devant les Ardennes, la Haute Savoie et le Doubs

Dans les Hautes-Pyrénées, le taux d'incidence avait baissé tout le long du mois de novembre passant de 531 à 160. Mais ce taux remonte depuis le 29 novembre. Le département des Hautes-Pyrénées a le pire taux d'incidence de France devant les Ardennes, la Haute Savoie et le Doubs.

En région Occitanie, il y a quatre départements avec de forts taux : le Tarn, le Gers, la Lozère et les Hautes-Pyrénées. Plus de 105 cas pour 100.000 habitants dans le Tarn, plus de 140 dans le Gers, plus de 173 en Lozère et plus de 196 dans les Hautes-Pyrénées. Seules les Pyrénées-Orientales sont passées sous le seuil d’alerte des 50 cas pour 100.000 habitants, le département n'est plus en alerte.