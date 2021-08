Covid-19 : les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan se préparent à réactiver le plan blanc

En raison de la dégradation de la situation épidémique dans les Landes, l'ARS, l'agence régionale de santé, a demandé aux hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan de se préparer à réactiver le plan blanc, apprend ce lundi 2 août France Bleu Gascogne. Le plan blanc permet de rappeler du personnel en vacances. Il est aussi envisagé, si nécessaire, de déprogrammer des opérations chirurgicales non-urgentes, comme cela a déjà été le cas lors des précédentes vagues.

"Nous avons demandé aux hôpitaux de prévoir une organisation particulière en cas d'afflux de malades du Covid-19" précise Didier Couteaud, représentant de l'ARS dans le département des Landes. Pour l'instant, aucun rappel de personnel n'a encore été effectué, mais les hôpitaux doivent se préparer à le faire, si besoin.

Un tel afflux de patients est craint vers la mi-août dans les Landes en raison de la présence du variant Delta, qui continue de circuler activement. "Actuellement, plus de 250 personnes chaque jour sont testées positives au Covid-19 dans les Landes" précise Didier Couteaud. Il s'agit d'un chiffre très élevé, équivalent au pic de novembre dernier. Certains de ces malades risquent de devoir être hospitalisés dans les prochains jours.

Actuellement dans les Landes, 24 personnes sont hospitalisées en raison d'une contamination au Covid-19, un chiffre en légère augmentation depuis quelques jours. Parmi elles, deux personnes sont en réanimation : sur ces deux personnes en soins critiques, aucune n'est vaccinée selon l'ARS.

Appel à la vaccination

Pour éviter un tel afflux de malades dans les hôpitaux, les autorités renouvellent leur appel à se faire vacciner. D'autant que les centres de vaccination, qui affichaient complets ces dernières semaines, disposent à nouveau de créneaux libres. On peut, dans certains centres, comme à Dax ou à Mont-de-Marsan, se faire vacciner sans prise de rendez-vous. Et il est possible, pour ceux qui préfèrent prendre un rendez-vous, de trouver une place libre pour le lendemain dans de nombreux centres.

Les autorités appellent particulièrement les 12/17 ans et les 50/64 ans à se faire vacciner. Les 12-17 ans ont pourtant largement bénéficié de la vaccination dans les Landes : 63% des Landais de cette catégorie d'âge ont déjà reçu au moins une dose, ce qui fait des Landes le département où les jeunes se font le plus vacciner. Mais cela n'est pas suffisant, selon l'ARS. "On a vraiment besoin que les 12/18 ans continuent à se faire vacciner largement, pour eux, mais aussi pour casser la transmission du virus notamment vers leurs parents ou des personnes qui peuvent être exposées à des formes graves" précise Didier Couteaud. Il appelle aussi les 50/64 ans non-vaccinés à prendre des rendez-vous : ce sont eux qui risquent, en cas de forme grave, de se retrouver à l'hôpital.

Tous âges confondus, dans le département des Landes, 72% des habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Ils sont 60% à être complétement vaccinés.