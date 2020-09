Covid-19: les hôpitaux de Lens et Béthune s'organisent face à une recrudescence des cas

Les hôpitaux de Lens et Béthune-Beuvry organisent la prise en charge des patients diagnostiqués "Covid-19"

"A l'échelle des Hauts-de-France, on observe au cours des trois dernières semaines _une augmentation de tous les indicateurs_", constate le Dr Hélène Bazus, infectiologue au centre hospitalier de Lens. Et notamment pour ce qui concerne le nombre de consultations pour des infections respiratoires aiguës. Selon les secteurs de consultations elles ont été multipliées entre 3 et 5 fois.

Mais la spécialiste tient aussi à relativiser: "nous sommes dans une période au cours de laquelle on constate traditionnellement l'apparition des premières infections saisonnières de type rhinopharyngites". D'où la difficulté de diagnostic entre une simple infection saisonnière et une contamination au coronavirus.

Le GHT de l'Artois s'organise pour faire face

Reste que l'épidémie continue de sévir et qu'il vaut mieux prévenir en plus de guérir! "Actuellement sur le secteur du Groupement Hospitalier de l'Artois, nous comptabilisons 19 patients admis pour des cas de Covid-19" détaille Bruno Donius, le directeur général du Groupement Hospitalier Territorial de l'Artois (GHT). Sur ces 19 cas enregistrés au total ce 22 septembre, 13 sont hospitalisés à Béthune, les 6 autres à Lens.

Lens où l'hôpital a fait face la semaine dernière à deux clusters déclarés au sein même de l'établissement. 19 personnes testées positives, tant du côté des patients que des soignants. L'un des foyers de contamination a été révélé au sein du service de cardiologie, le second, en chirurgie cardio-vasculaire. Il ne reste que 4 personnes hospitalisées à ce jour.

"Les deux hôpitaux ont organisé la prise en charge des patients Covid-19" précise le directeur du groupement hospitalier. Des lits dédiés aux patients atteints par le coronavirus ont été ouverts dans différents services, aux urgences mais aussi en réanimation, une unité de 6 "lits Covid" est même prévue à Béthune. "Nous sommes en mesure d'élargir encore ces capacités" précise Bruno Donius. Tout en sachant qu'on ne pourra pas pousser les murs! "A Béthune nous avons un capacitaire contraignant, nous n'avons pas de services désaffecté qui pourrait être rouvert" constate le Dr Guillaume Dervaux qui préside la commission médicale du centre hospitalier de Béthune-Beuvry.