Covid-19 : les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances suspendent les visites

À partir de ce jeudi 6 janvier, plus de visite aux hôpitaux de Coutances et Saint-Lô qui veulent réduire les risques de propagation du Covid. Les deux établissements pointent du doigt la tension hospitalière mais aussi le non respect des règles par certains visiteurs.