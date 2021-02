Covid-19 : l'épidémie reste à un niveau élevé en Normandie

En Normandie, plus de 1.300 patients sont hospitalisés, dont 133 en réanimation.

En Normandie, le taux d'incidence régional connaît une légère baisse. Selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, communiqués ce mardi 9 février, il s'élève à 161 cas pour 100.000 habitants, contre 176 cas, vendredi 5 février. La tendance est la même dans les cinq départements de la région.

La Seine-Maritime est la plus touchée, avec 186 cas pour 100.000 habitants. Le taux s'élève à 169 cas dans la Manche, 163 dans l'Eure, 162 dans l'Orne. Le Calvados est le moins touché, avec 110 cas.

183 clusters sont repérés. 45 d'entre eux concernent des établissements de santé. Il y en a 64 en Seine-Maritime, 42 dans la Manche, 29 dans le Calvados et dans l'Eure, et 19 dans l'Orne.

L'ARS précise également que "la surveillance des cas de variants se renforce pour freiner leur progression."

Les hôpitaux toujours sous tension

Le nombre de personnes hospitalisées reste à un niveau élevé : 1.361 malades (contrer 1.359 vendredi dernier), dont 133 patients en réanimation (contre 126 vendredi dernier).

La vaccination se poursuit. Ce lundi 8 février, l'ARS comptabilisait 149.744 injections effectuées (118.971 premières injections et 30.773 secondes injections). D'ici le 1er mars, il est prévu de vacciner pour la première fois, près de 11.000 personnes de 75 ans et plus.

Le dépistage se poursuit également. La liste des opérations en cours est accessible sur le site de l'ARS de Normandie.