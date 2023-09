Covid-19 : les hôpitaux universitaires de Strasbourg recommandent à nouveau le port du masque

Pour l'instant il s'agit de signaux faibles, un "frémissement" disent les hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais le covid est bien de retour et les Hus recommandent à nouveau le port du masque, à la fois pour le personnel et pour les patients. "Il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation" précise la direction qui se base sur les remontées de ses différents services. "Nous avons eu quelques alertes des urgences et du service des maladies infectieuses" explique Céline Dugast la directrice par intérim des Hus.

ⓘ Publicité

Cinq à dix patients dépistés par jour

Il y a ainsi en moyenne cinq à dix patient dépistés chaque jour, souvent par hasard, venus consulter au départ pour un autre problème de santé. Il y a également de deux à quatre hospitalisations quotidiennes à cause du virus, mais sans gravité : il n'y a pas d'hospitalisations covid en soins critiques. "Le constat c'est aussi que nous sommes maintenant à distance du dernier rappel de vaccination covid et que l'épidémie a toujours un impact important sur les patients vulnérables et donc c'est de notre responsabilité de prendre ces précautions" ajoute la direction.

La prochaine campagne de vaccination doit commencer le lundi 2 octobre.