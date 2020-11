Covid-19 : les hospitalisations ont doublé en une semaine dans les Pyrénées-Atlantiques

Après une semaine de confinement toujours pas de coup de frein dans la progression du Covid-19. Les chiffres continuent d'augmenter dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est bien simple, en une semaine seulement, le nombre d'hospitalisations a doublé. On comptait ce mercredi 4 novembre désormais 262 malades du coronavirus hospitalisés, contre 140 il y a encore une semaine. Notre département est le plus mauvais élève de la région : le taux d'incidence y est de 519 cas pour 100 000 habitants, la moyenne la plus élevée de Nouvelle-Aquitaine.

Tous les indicateurs en hausse

Letaux de positivitédes personnes testées dans les Pyrénées-Atlantiques a lui aussi fortement progressé : il est aujourd'hui de 18%, contre 15% le 28 octobre dernier. Dans le département, 26 personnes se trouvent actuellement en réanimation : 13 à Bayonne, et 13 à Pau. C'est quasiment le double par rapport au dernier bilan, qui remonte au 28 octobre, et qui fait état de 14 patients en réanimation.

Des lits débloqués, mais les hôpitaux quasiment saturés

Pour faire face aux hospitalisations en constante hausse, les hôpitaux ont déjà débloqué des lits supplémentaires. Au Centre hospitalier de Bayonne, les lits risquent bientôt de manquer, et il va sans doute falloir en débloquer de nouveaux. "Nous sommes quasiment à saturation, nous avons treize patients sur quatorze possible en réanimation" détaille Vincent Glanes, directeur du Centre hospitalier de la côte basque, à Bayonne. Dans son établissement, 40% des interventions chirurgicales "non urgentes" qui étaient prévues ont été déprogrammées. Ce qui permet de "libérer" du personnel, normalement en charge de ces interventions, pour s'occuper de patients Covid.

Les cliniques prennent le relais

Pour décharger les hôpitaux, les cliniques privées prennent elles aussi en charge des patients Covid. À la différence de mars dernier, pendant la première vague, ces patients sont désormais orientés vers l'hôpital uniquement lorsqu'ils contractent une forme sévère de la maladie. Au Pays Basque, la clinique Belharra accueillait ainsi cinq personnes positives au coronavirus ce jeudi 5 novembre. Elles étaient trois à la clinique Aguilera. Il s'agit essentiellement de personnes qui souffrent d'autre pathologies, comme des cancers.

Des chiffres qui restent limités, mais "on s'attends quand même à devoir aussi déprogrammer une partie de nos activités par manque de ressources humaines" explique Nicolas Bobet, directeur de la clinique Belharra, qui doit jongler avec une partie de ses salariés en moins, car touchés eux aussi par le coronavirus. Ces dernières semaines, en moyenne, une dizaine des 450 employés de la clinique sont en arrêt car positifs au Covid-19.

Les chiffres du Covid-19 dans les Pyrénées-Atlantiques