Le bilan de l'épidémie de Covid-19 s'est encore alourdi ce week-end dans le Cher et dans l'Indre. Certains indicateurs sanitaires ne sont pas bons. En revanche, la tendance est plus encourageante pour le taux d'incidence.

Covid-19 : les hospitalisations et réanimations en hausse dans l'Indre et le Cher

Cinq personnes sont mortes du Covid-19 en Berry pendant le week-end. Quatre décès sont à déplorer dans le Cher et un dans l'Indre, selon le bilan de l'Agence régionale de santé publié ce lundi. Le bilan de la deuxième vague grimpe à 590 victimes du coronavirus depuis le 1er septembre dans nos départements berrichons.

Le nombre d'hospitalisations a également augmenté ces trois derniers jours. 121 personnes sont prises en charge pour une contamination au Covid-19, c'est sept de plus. Et 17 malades sont en réanimation, c'est deux de plus par rapport au bilan de vendredi 19 février.

Le point positif, c'est la baisse du taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants. Dans le Cher, il passe de 132,60 à 126,60. Et il passe de 192,50 à 182,40 dans l'Indre.