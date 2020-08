Covid-19 : les indicateurs continuent de se dégrader en Normandie

Redoubler d'efforts pour freiner le rebond de l'épidémie de Covid-19 en Normandie, c'est le message délivré par l'Agence régionale de santé, ce vendredi 14 août. Comme à l'échelle nationale, les chiffres sont en effet préoccupants.

Ainsi, l'indicateur R0, qui correspond au nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer, est toujours au-dessus du seuil de vigilance. De même, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, et le taux de positivité des tests sont en augmentation.

"Les indicateurs observés et les clusters en cours sur le territoire nous indiquent que le virus n'a pas disparu. Il peut être dangereux, notamment pour les personnes fragiles", indique l'ARS.

13 foyers épidémiques toujours actifs

Les dépistages se sont multipliés sur le territoire et ont permis de mettre au jour 13 clusters ou foyers épidémiques en Normandie. Parmi eux, 9 sont en cours d'investigation : 3 dans le Calvados, 3 dans l'Eure, 2 dans l'Orne et 1 en Seine-Maritime. Quatre autres sont maîtrisés : 3 en Seine-Maritime et 1 dans l'Eure.

"L'apparition de ces clusters reflète une circulation virale réelle, mais contrôlée, qui implique une vigilance accrue de la part de l'ensemble de la population, ajoute l'ARS. Elle doit nous inciter à respecter les mesures barrières, y compris lors de rassemblements avec famille et amis." Elle invite à privilégier les petits groupes, à garder ses distances, à porter un masque et, en cas de symptômes ou de retour d'un pays où le virus circule activement, à se faire dépister rapidement.

De plus en plus, de communes ont d'ailleurs instauré l'obligation de porter un masque dans certains secteurs, comme à Saint-Aubin-sur-Mer, à Granville, au Havre, à Rouen ou encore à Dieppe. En Seine-Maritime et dans l'Eure, la préfecture l'impose sur les marchés, foires et brocantes.

82 personnes hospitalisées

L'ARS répertorie 82 personnes admises dans des hôpitaux normands, dont 4 en réanimation. C'est toujours en Seine-Maritime que ce nombre est le plus important (25), devant l'Orne (22), l'Eure (15), le Calvados (11) et la Manche (9). Deux patients sont en réanimation dans l'Orne, un en Seine-Maritime et un autre dans le Calvados.