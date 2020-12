Covid-19 : "les indicateurs épidémiologiques ne s'améliorent pas beaucoup" en Centre-Val de Loire

Le directeur général de l'agence régionale de santé Laurent Habert explique, qu'en Centre-Val de Loire comme ailleurs en France, la situation ne s'améliore plus sur le front de l'épidémie : "on atteint une sorte de plateau depuis une dizaine de jours". Il incite au respect des gestes barrière.

Plus de 13.700 contaminations supplémentaires ont été enregistrées en France mardi 8 décembre, selon les autorités sanitaires. Loin de l'objectif des 5.000 contaminations quotidiennes fixé par le président Emmanuel Macron.

La situation ne s'améliore pas beaucoup depuis dix jours dans la région"

En Centre-Val de Loire, "la situation s'est bien améliorée depuis la mi-novembre, qui était le pic de l'épidémie dans la région. Mais depuis une dizaine de jours, on est sur un plateau : les indicateurs épidémiologiques et sanitaires ne s'améliorent pas beaucoup", explique Laurent Habert, directeur général de l'agence régionale de santé, invité de France Bleu Orléans en direct ce mercredi matin.

La faute à la réouverture des commerces ?

La réouverture des commerces depuis le 28 novembre joue-t-elle un rôle dans cette situation ? "Peut-être" répond Laurent Habert, ajoutant que "les spécialistes nous disent que le climat, le froid, jouent probablement un rôle dans la circulation plus active du virus en ce moment".

Moins de tension dans les hôpitaux, mais...

Concernant la situation dans les hôpitaux, le patron de l'ARS Centre-Val de Loire confirme qu'il n'y a plus de tensions, mais "on reste dans une situation qui n'est pas ordinaire : 60% des lits de réanimation sont occupés par une seule maladie, la Covid-19, dans la région. Et, dans le Loiret, on a toujours une quarantaine de personnes en réanimation ou en soins continus, alors que la capacité totale des lits de réanimation sur les hôpitaux du département est de 45 lits en situation ordinaire".

Respecter les gestes barrière

Faut-il repousser le déconfinement prévu le 15 décembre ? "C'est au conseil de défense et au gouvernement de décider", répond Laurent Habert, sans surprise, "mais moi, mon message c'est de dire qu'il faut continuer à respecter les gestes barrière car l'épidémie est toujours là et a des conséquences sur les Ehpad, les hôpitaux. Il faut porter le masque, respecter le mètre de distance, y compris en famille en présence de personnes âgées".