Covid-19 : la hausse des contaminations se poursuit en Dordogne

Le point hebdomadaire de Santé Publique France indique que "la hausse des indicateurs virologiques relevée depuis début juin se poursuit conduisant à une circulation très active du SARS-CoV-2". C'est le cas en France, mais aussi dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne. La 7ème vague de Covid-19 est bien là, et tous les indicateurs sont à la hausse.

Le taux d'incidence a triplé en un mois

En Dordogne, le taux d'incidence s'élevait vendredi 1er juillet à 636 cas pour 100.000 habitants. C'est trois fois plus qu'au début du mois : début juin, il était de 212 cas pour 100.000 habitants. Parallèlement, le taux de positivité explose. Aujourd'hui sur 100 personnes qui se font tester, 32 sont positives.

Les hospitalisations en hausse

De plus en plus de personnes sont infectées par le Covid-19 et par conséquent, les admissions à l'hôpital augmentent elles aussi. Santé Publique France indique qu'en Nouvelle-Aquitaine, "la Corrèze, la Creuse, la Vienne et la Dordogne présentent les taux hebdomadaires de nouvelles admissions à l’hôpital les plus élevés". On comptait 99 personnes hospitalisées en Dordogne vendredi 1er juillet. 16 personnes étaient hospitalisées à Périgueux, dont deux en réanimation.