Covid-19 : les indicateurs se dégradent en Mayenne

Le point presse hebdomadaire de l'hôpital de Laval n'a pas révélé de bonnes nouvelles, ce mardi après-midi, sur le front de l'épidémie de Covid-19. Les indicateurs se dégradent, notamment dans le Nord-Mayenne. Le taux d'incidence passe à 155,6, pour l'ensemble de la population et même à 190,8 pour les plus de 65 ans. Dans le département, on comptait, ce 12 janvier, 104 hospitalisations, dont 9 en réanimation, d'après les chiffres de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

Quant au variant britannique...

Même si la campagne de vaccination a commencé, les tests se poursuivent. Pour ce qui est du variant britannique, les tests pratiqués en Mayenne, ne permettent pas de le détecter. A chaque personne qui vient se faire tester, la même question est posée : avez vous séjourné au Royaume Uni ou en Afrique du Sud? Si la réponse est positive, et uniquement dans ce cas, l'échantillon est envoyé dans un laboratoire parisien pour être séquencé. Les risques de " passer à côté" ne sont donc pas nuls.

Ruée sur les vaccins pour les personnels soignants

Les personnels soignants de plus de 50 ans ou à risque Covid, sont venus en nombre, la semaine dernière, pour se faire vacciner. A tel point, que le premier jour de vaccination, il y a eu embouteillage et que certains ont dû revenir le lendemain pour recevoir la précieuse piqure. Lundi 11 janvier, à la mi-journée, ce sont 393 professionnels qui s'étaient fait vacciner.

Une trentaine de médecins pour contrôler

Pour administrer les vaccins, au centre de vaccination de l'hôpital de Laval, des infirmier-es et une trentaine de médecins pour superviser, dont un tiers de libéraux, des médecins de ville. A noter qu'aucun effet indésirable, ni réaction allergique n'ont été relevés.

Solidarité régionale : des vaccins envoyés dans d'autres CH

L'hôpital de Laval a fait preuve de solidarité régionale, en envoyant 1 000 doses de vaccin au Centre Hospitalier de Nantes et 1 000 autres, à celui d'Angers. Chaque semaine, ce sont 4 875 doses qui doivent arriver à l'hôpital de Laval.