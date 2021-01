Covid-19 : dans l'Indre, les inscriptions pour les vaccinations n'ont pas repris ce lundi comme prévu

Contrairement à ce qui avait été annoncé par l'Agence régionale de santé, les inscriptions pour la vaccination n'ont pas repris ce lundi dans l'Indre. Les élus locaux pourraient en savoir plus dans la soirée.

Les inscriptions pour la vaccination contre le Covid-19 n'ont pas repris ce lundi dans l'Indre. C'est ce que confirme à France Bleu Berry, l'Agence régionale de santé. Jeudi dernier, Laurent Habert, le directeur de l'ARS avait précisé sur France Bleu Berry que ces inscriptions devaient reprendre ce lundi 25 janvier. En appelant les différents centres de vaccination, des messages pré-enregistrés précisent comme au Blanc "que toutes les doses allouées ont été utilisées, merci de rappeler la semaine prochaine". Même réponse au numéro national 0.800.009.110 : "Il n'y a plus de disponibilités pour l'instant dans l'Indre, vous pouvez rapeller dans 8 à 10 jours". Sur le site de la commune de Villedieu-sur-Indre, où un centre de vaccination a été monté, un message indique aussi que "tous les rendez-vous ont déjà été pris...réessayer dans quelques jours."

Capture d'écran - Site de la commune de Villedieu-sur-Indre

Dans le département où 8 centres de vaccination ont été installés, les inscriptions pour la vaccination, ont été suspendues il y a une semaine. Laurent Habert, le directeur de l'Agence régionale de santé expliquait la semaine dernière que "les prises de rendez-vous devaient être régulées." Alors, quand vont reprendre les inscriptions ? une réunion en visio entre les élus locaux et l'ARS de l'Indre a lieu ce lundi soir. L'Agence régionale de santé a précisé que pour l'instant, elle n'était pas en mesure de donner des instructions précises et qu'elle attendait des informations sur l'approvisionnement et sur le délai rallongé pour la seconde dose, la priorité étant d'honorer les rendez-vous déjà pris.