Covid-19 : les laboratoires d'analyses totalement saturés à Rennes

"Depuis la rentrée, nos drives Covid-19 sont totalement saturés sur les sept sites rennais" explique Line Baisset, médecin-biologiste dans le laboratoire Laborizon du quartier Villejean. Les rendez-vous s'enchainent, jusqu'à 80 par jour. Dans ce laboratoire, le nombre de cas positif a été multiplié par deux en 24h. "Il y en un effet boule de neige. Plus on a de cas positifs, et plus on a de cas contacts qui doivent être dépistés" explique la biologiste. Dans la métropole rennaise, le taux d'incidence a augmenté ces derniers jours.

3000 appels par semaine sur la ligne téléphonique dédiée

Pour répondre aux 3.000 appels par semaine, les laboratoires Laborizon ont désormais onze salariés. Ils ont embauchés trois personnes supplémentaires. Mais difficile encore d'obtenir un rendez-vous. "Nous appliquons la préconisation de l'Agence régionale de Santé. Nous avons donc des publics prioritaires" explique la responsable du laboratoire rennais. Les patients qui ont une ordonnance médicale, ou qui sont adressés par la CPAM parce qu'ils sont cas contacts obtiennent des rendez-vous rapidement. Même chose pour les personnes résident en EHPAD ou ceux qui doivent subir une opération chirurgicale. Pour tous les autres, les délais sont plus longs.

Les tests sont réalisés à l'arrière du bâtiment. Une chaise est installée et deux places de parkings sont réservées. Une mère de famille patientent avec ses deux enfants "

"Mon beau-père est positif. Nous avons été contacté par la CPAM et nous devons réaliser un dépistage, nous avons eu un rendez-vous assez rapidement" explique la jeune femme.

L'infirmière libérale Marion Le Dall est venue prêter mains fortes et effectuent le test PCR dans le nez de la jeune femme et des deux enfants.

Les stocks de produits réactifs s'amenuisent

Pour effectuer l'analyse, l'échantillon prélevé est adressé à un site situé en Vendée. "Nous sommes en forte tension sur les produits réactifs, essentiels pour réaliser l'analyse" explique la biologiste. Les fournisseurs devraient ré-alimenter les labos dans les prochains jours. En attendant, les laboratoires préfèrent diminuer fortement le nombre de rendez-vous pour effectuer des dépistages, pour ne pas avoir ensuite, des délais beaucoup trop longs entre le dépistage et l'annonce du résultat.