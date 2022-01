Covid-19 : les laboratoires et les pharmacies pris d'assaut dans le Puy-de-Dôme

"La situation est très tendue, je ne sais pas si on va pouvoir continuer longtemps comme ça". Dans cette officine du centre ville à Clermont-Ferrand, c'est l'affluence. "Je viens de faire un test antigénique" explique cette femme après vingt minutes d'attente. "J'ai appris il y a une heure que je suis cas contact" ajoute la mère de famille, "on est tous cas contact à la maison, mais je ne sais pas pour mon fils qui est à l'école comment ca se passe, je vais les appeler". Comme chaque personne testée négative, elle repart avec deux autotests remis gratuitement par la pharmacie pour renouveler le dépistage dans deux, puis quatre jours.

Il a fallu doubler les équipes pour effectuer les prélèvements dans cette pharmacie © Radio France - Jean-Pierre Morel

Depuis près d'un an, cette officine a installé une tente sur le trottoir pour réaliser les tests. "Mais il a fallu doubler les équipes pour satisfaire la demande" précise le pharmacien. La nouveauté ces derniers jours, c'est le taux de résultats positifs, "près de 30% depuis ce matin". A l'extérieur, près de vingt personnes attendent leur tour.

"On vient se faire tester" poursuivent ces deux étudiantes, "dans les amphithéâtres, c'est l'hécatombe, on enlève le masque pour boire, on touche les stylos, on se passe la feuille d'émargement, ça va vite, il n'y a plus que la moitié des effectifs en présentiel dans notre promo, et on va tous à la queue leu leu se faire dépister".

Les cartons de masques chirurgicaux entreposés dans la pharmacie © Radio France - Jean-Pierre Morel

Un peu plus loin, c'est un jeune homme qui patiente. "Je suis cas contact, et comme je suis en colocation, je viens me faire dépister car j'ai potentiellement été infecté par quelqu'un qui n'était pas vacciné". Au total, ce sont près de 200 tests qui sont réalisés chaque jour par deux personnes dédiées dans cette pharmacie. Avec un délai rallongé pour obtenir le résultat compte tenu de l'affluence.

De nouveaux centres de dépistage

Dans les laboratoires, c'est aussi très compliqué. Et trouver un rendez-vous relève parfois du parcours du combattant. "On va essayer d'adosser de nouveaux centres de dépistage à ceux déjà existants pour la vaccination" expliquait sur France Bleu Pays d'Auvergne Philippe Chopin, le Préfet du Puy-de-Dôme. "On a explosé" rétorque Bertrand Keppi, le président de Gen-Bio. Le groupe a pourtant créé un laboratoire spécifique pour les tests PCR et a embauché une centaine de personnes. "On fait près de 10 000 dépistages par jour actuellement, on ne pourra pas faire plus" poursuit le biologiste.