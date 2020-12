Se faire tester avant Noël, vous y pensez mais les laboratoire seront-ils en capacité de traiter toutes les demandes à temps ? Les résultats seront rendus "entre 24 et 48h maximum" promet le président du syndicat national des biologistes, mais il ne faut pas venir au dernier moment.

Covid-19 : les laboratoires peuvent tester entre "deux et trois millions" de Français avant Noël

Si vous comptez faire un test PCR en laboratoire pour vérifier que vous n'êtes pas contaminé par le coronavirus avant de retrouver vos proches pour les fêtes, ne le faites pas au dernier moment, prévient le docteur François Blanchecotte. "Aujourd'hui il y a déjà des affluences. Les demandes de rendez vous sont quasiment complètes sur certains sites", précise le président du syndicat national des biologistes sur France Bleu Paris.

Des sites supplémentaires ouvrent pour pouvoir répondre à la demande mais "on ne peut pas dépister 26 millions de français avant Noël". "Nous pouvons tester entre 2 et 3 millions de personnes en France. En Ile-de-France, on est autour de 500.000 personnes."

Ne pas venir le 24 après-midi

Depuis un arrêté pris en décembre, les laboratoires ont obligation de "rendre les résultats entre 24 et 48h maximum". Mais pour avoir son résultat à temps avant le réveillon, "il ne faudra pas venir le 24 après-midi", prévient le docteur Blanchecotte.

Un test négatif ne nous exempte pas des précautions d'usage rappelle le docteur Blanchecotte. "Il est important que les Français respectent des mesures de confinement, et les gestes barrières de façon a conserver le fait qu'il soit négatif."

Concernant la vaccination qui doit débuter plus vite que prévue, dans la dernière semaine de décembre, François Blanchecotte estime que le calendrier va dépendre du "consentement des pensionnaires dans les Ehpads", premiers ciblés. "Je pense que globalement les Ehpads vont vraiment commencer à se faire vacciner au cours du mois de janvier".