Une deuxième de dose de rappel de vaccin anti-covid sera possible pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Elles ont reçu un message sur leur application TousAntiCovid, mais deux ans après le début de la crise sanitaire certains Mayennais hésitent à s'injecter une nouvelle dose.

Covid-19 : les Mayennais de 60 ans et plus dubitatifs sur la deuxième dose de rappel

La deuxième dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus, dont la dernière injection remonte à plus de six mois. Annonce faite ce jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran. Un deuxième rappel synonyme pour certains de quatrième dose à faire contre le coronavirus. De quoi lasser certain seniors rencontrés à Laval.

Ne parlez plus de dose de rappel à Élisabeth, une Lavalloise de 87 ans. "J'ai eu les trois doses c'est bon là... et puis je ne sors pas de chez moi. Cette épidémie c'est un peu la grippe" râle-t-elle. Ce n'est pas non plus une priorité pour Annick, 75 ans. "Pour l'instant, je ne me sens pas vraiment concerné. Je pense qu'il y a des priorités pour les immunodéprimés" explique cette femme.

Sur son téléphone, via l'application TousAntiCovid, Pierre, bientôt 81 ans, a reçu un message pour lui dire qu'il était éligible à cette deuxième dose de rappel. Mais le retraité hésite. "Personne ne connaît la vraie vérité sur cette vaccination. Qui connaît la vraie vérité ? C'est toujours la question" s'interroge le septuagénaire.

Cette semaine, le gouvernement a estimé que le pic du rebond de la vague de Covid-19 était désormais "derrière nous". "Si ça diminue je vois pas l'intérêt d'aller se faire piquer pour le moment. J'attendrai plutôt après l'été" explique Patrick 71 ans. Des Mayennais qui croisent les doigts pour que cette nouvelle vaccination reste non-obligatoire.

Réouverture de certains centres ?

En Mayenne cette nouvelle annonce gouvernementale ne devrait pas entraîner la réouverture de centres de vaccination. Le dispositif actuel est suffisant estime le docteur Marie-Christine Salvato, une des référentes de la vaccination dans notre département. "Beaucoup ont été malades depuis février, donc la quatrième dose ils l'ont eu finalement. Pour ceux qui seraient concernés, il faudra aller en pharmacie, dans des cabinets médicaux ou solliciter les infirmières en ambulatoire" détaille-t-elle. Les vaccins Novavax et Pfizer sont actuellement disponibles en Mayenne.