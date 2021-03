Covid-19 : les médecins privés de commande de vaccins toute la semaine au détriment des pharmaciens

La Direction générale de la santé l’a annoncé dans un message envoyé dimanche soir. "Pour permettre à chaque pharmacie de commander un nombre minimal de doses" explique la DGS, "il est donc nécessaire de cibler les commandes de cette semaine précise sur les seules officines." Les médecins ne peuvent donc pas commander de nouveaux flacons AstraZeneca. Les vaccins arriveront en fin de semaine dans les 18 départements les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, les autres, comme celui de la Loire, attendront.

C’est ahurissant comme décision, qui repose sur rien. C’est stupide.

Cette décision est incohérente martèle Jean-François Janowiak, le président du conseil de l'Ordre des médecins de la Loire : "On n’a pas augmenté le nombre de doses, on n’a transféré le nombre de doses destinés aux médecins, vers les pharmaciens. C’est ahurissant comme décision, qui repose sur rien. C’est stupide. Il valait mieux attendre."

Jean-François Janowiak, président de l’Ordre des médecins de la Loire. © Radio France - Victor Vasseur

Proposer aux pharmaciens de vacciner, alors que les stocks sont encore mince, ce n'est pas judicieux estime de son côté Yannick Frézet, médecin généraliste à Rive-de-Gier et président du syndicat CSMF 42 : "Je considère que c'est une perte de chance pour les patients. Quand nous aurons des doses supplémentaires, nous pourrons ouvrir à d'autres professionnels de santé, qui pourront être approvisionnés sans difficulté. Mais pour le moment, ce n'était pas le moment de faire ça."

"L’impression d’être la variable d’ajustement" estime un médecin

La conséquence pour Pierre Causse, médecin à Saint-Etienne et président du syndicat MG France dans le département, des patients prêts à se faire vacciner dans son cabinet devront encore attendre, faute de dose : "On a vraiment l’impression d’être la variable d’ajustement. Des patients nous font confiance. On va perdre patience et laisse tomber cette vaccination qui nous échappe totalement."

Pour Olivier Rozaire, pharmacien à Saint-Bonnet-le-Château, la commande est envoyée. Le président de l'URPS pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes va recevoir au mieux deux flacons, soit 20 vaccins. C’est insuffisant selon lui : "J’aurais préféré attendre une ou deux semaines de plus, avec plus de vaccins disponibles, pour tout le monde. Les médecins ont commencé à s’organiser pour vacciner des patients. C’est incohérent de faire une rupture sur une semaine." Les vaccins commandés par ce pharmacien arriveront en fin de semaine de prochaine, si tout se passe bien.

Les explications du ministère de la santé

Entre le 22 février et le 12 mars, les médecins de ville qui auront passé commande auront en tout reçu plus d'1,6 million de doses du vaccin AstraZeneca, indique lundi la Direction générale de la santé. De leur côté, les pharmaciens vont recevoir "une première dotation de 67 000 doses d'AstraZeneca" cette semaine dans les départements "les plus en tension épidémique". La semaine prochaine, "280 000 doses" seront livrées poursuit la DGS.