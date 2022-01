Covid-19 : les Pays de la Loire ont le taux de positivité le plus élevé de France

"On ne sait pas jusqu'où ça va aller". Les responsables de l'Agence de santé des Pays de la Loire ont désormais du mal à trouver des adjectifs pour qualifier l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans notre région. Le taux d'incidence continue de grimper. Il dépasse les 4.000 cas pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique et en Vendée ce jeudi, et il s'en approche en Sarthe et, dans une moindre mesure, en Mayenne. Il y a trois mois, on était à des taux d'incidence de 60. Au niveau régional, ce taux d'incidence est le deuxième plus élevé de France, derrière Auvergne-Rhône-Alpes et devant la région PACA. Surtout, le taux de positivité des tests, tout près des 40%, y est le plus élevé de France métropolitaine. Le variant Omicron représente 99% des cas.

Sans la vaccination, notre système de santé aurait explosé.

Pour autant, au niveau des formes les plus graves, on se trouve sur un plateau avec une centaine de patients en réanimation et en services de soins critiques. "Sans la vaccination, notre système de santé aurait explosé", assure l'ARS. Le nombre de personnes contaminées dans les services de soins conventionnels est lui en forte hausse mais seulement 63% arrivent à l'hôpital pour le Covid-19. Les autres y viennent pour d'autres raisons, notamment des femmes enceintes pour accoucher, et se découvrent contaminées à ce moment-là.

8% des classes fermées en Pays de la Loire

C'est en fait sur le fonctionnement de la vie que le Covid-19 a le plus gros impact en ce moment. Avec un très grand nombre de contaminations et donc d'absences chez les professionnels de santé notamment. Aussi dans les écoles : 8% des classes sont fermées, soit 1.246 dans notre région, c'est le double par rapport à il y a 10 jours. Il y a aussi cinq écoles fermées : quatre en Sarthe, notamment au Mans et à Fresnay-sur-Sarthe et une en Vendée, à Aubigny-les-Clouzeaux, près de La Roche-sur-Yon.

Plus de 300 clusters

Il y a actuellement plus de 300 clusters actifs hors établissements scolaires dans notre région : plus de 140 dans les Ehpad et les maisons de retraite et plus de 80 dans les crèches et foyers pour mineurs.