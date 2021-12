La médecin nancéenne Hélène Rossinot demande un report de la rentrée scolaire

La médecin de santé publique Hélène Rossinot signe avec 48 autres personnels de santé une lettre ouverte à Olivier Véran. Ils s'attendent à une vague de contamination sans précédent chez les enfants dans les semaines à venir, et demandent plus de temps pour de nouveaux protocoles.

Une lettre ouverte, publiée ce matin dans le Journal du Dimanche, lance un message d'alerte au ministre de la Santé Olivier Véran. Les 48 signataires sont des personnels de santé, qui s'inquiètent pour la rentrée scolaire et demande un report pour protéger les enfants de l'épidémie.

Parmi eux, la médecin de santé publique nancéienne Hélène Rossinot et l'urgentiste spinalien François Xavier Moronval.

Le risque d'une vague chez les enfants

"Le but c'est pas d'embêter les enfants, mais de les protéger" rappelle Hélène Rossinot. Les cas de contaminations sont en augmentation depuis novembre, et les hospitalisations des enfants et des adolescents aussi.

Les professionnels redoutent notamment le risque de "PIMS", soit le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique. "C'est globalement une inflammation de tous les organes du corps, et c'est très grave ! Donc non, le covid-19 chez les enfants n'est pas anodin " explique la médecin de santé publique.

Un protocole plus précis

Le report de la rentrée scolaire serait, pour ces professionnels de santé, un moyen d'établir des protocoles plus "efficaces" et "chiffrés". Pour Hélène Rossinot, le protocole actuel manquerait en effet de clarté.

"Aujourd'hui on a un protocole avec différents niveaux de 1 à 4, mais on n'a aucune idée du moment où l'on passe de l'un à l'autre. On a l'impression que l'éducation nationale ne sait pas vraiment ce qu'elle fait avec ces protocoles."