COVID-19 : Les pharmaciens corses se disent "prêts à vacciner"

En Corse, le syndicat régional des pharmaciens dit n'attendre que le feu vert du ministère de la Santé. "On a compté sur nous pour la campagne de dépistage massif, on pourra compter sur nous pour aller plus vite dans la campagne de vaccination".

Après Bastia hier, la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'est poursuivie ce jeudi 7 janvier à Ajaccio. La priorité pour le moment est donnée aux résidents des EHPAD et aux personnels soignants des hôpitaux volontaires et âgés de plus de 50 ans.

Cette campagne de vaccination demande une gestion logistique solide. Pour l'heure, seuls les infirmiers et les médecins des EHPAD et des hôpitaux sont mobilisés pour administrer les fameuses doses des laboratoires Pfizer BioNtech. Mais les pharmaciens de Corse, en très grande majorité, se disent prêts, à entrer dans la boucle. "Actuellement, nous ne sommes concernés que pour l'approvisionnement des EHPAD, explique Christian Filippi, pharmacien à Folelli (Haute-Corse) et président du syndicat régional de la profession. Nous nous occupons seulement d'une partie de la logistique. Je pense qu'il faut généraliser la vaccination si l'on veut réussir à sortir de cette pandémie."

Pas de liste de vaccination pour le moment. Mais à Saint-Florent, dans l'officine de Francis Franceshcini, les équipes sont prêtes. "On fait déjà la vaccination contre la grippe saisonnière. Si l'on fait appel à nous, cela permettrait peut-être d'aller plus vite. Depuis le début de cette crise, il y a eu beaucoup d'interventions des pharmaciens. Il semblerait logique de faire appel à nous."

En Corse, le syndicat régional des pharmaciens défend le rôle majeur que la profession a joué durant la campagne de dépistage massif. Les officines auraient réalisé environ un tiers des tests antigéniques.

Reportage dans une pharmacie de Saint-Florent Copier