Covid-19 : les pharmaciens de Charente-Maritime, éreintés, ne peuvent pas vacciner le dimanche

Avec une crise du Covid-19 qui s'étale dans le temps, les pharmaciens se disent aujourd'hui éreintés par un rythme de travail devenu trop lourd, avec une multiplication d'actes en parallèle de leur profession. Ouvrir le dimanche, pour participer à l'effort de vaccination, comme le demande le ministre de la santé, en grande majorité, les pharmacies des deux Charentes, ne le peuvent pas. Pas assez de personnel pour assurer une rotation, des employés aussi au bout du rouleau. Julien Delehelle, est employé et responsable administratif à la pharmacie de Courçon, au nord-est de La Rochelle, une pharmacie avec sept employés, dans un village de moins de 2000 habitants.

"On travaille déjà 12 à 13 heures par jour, ouvrir le dimanche, c'est pas possible, on n'est pas élastique à ce point là."

"C'est simple. En plus d'une activité, qui à la base est déjà bien prenante, se sont rajouté des tests antigéniques, et des actes de vaccination. Pour vous donner une idée, avec actuellement des clusters dans les établissements scolaires, on réalise 30 à 50 tests par jour, et concernant la vaccination, on a déjà 300 rendez-vous sur ce mois de décembre. Dimanche dernier, on a bien vacciné parce qu'on était de garde, mais de là à ouvrir tous les dimanches, ce n'est pas possible. On travaille déjà 12 à 13 heures par jour, faire du 7 sur 7, c'est pas possible, on n'est pas élastique à ce point là."

Ouvrir le dimanche ? Je vais y laisser mon mariage ...

A La Rochelle, un autre pharmacien confie : "c'est sans doute possible de rester ouvert tous les dimanches pour vacciner, mais je vais y laisser mon mariage, c'est sûr."

Le plus simple pour Philippe Grilleau, pharmacien à Marans, président du syndicat des pharmaciens de Charente-Maritime : "Plutôt que de demander à une profession comme la nôtre, déjà en tension, d'ouvrir tous les dimanches, ce serait préférable de laisser ouvert un centre de vaccination. Un dispositif est envisageable aussi avec des centres de vaccination mobile. Cela se faisait encore cet été avec les sapeurs-pompiers."

Dans les deux Charentes, il y a un peu plus de 370 pharmacies, dont 220 en Charente-Maritime. En très grande majorité, elles resteront donc fermées, faute de moyens.