Covid-19 : les pharmacies basques rechignent à ouvrir le dimanche pour vacciner

Accélérer la campagne de vaccination et multiplier les doses de rappel contre le Covid-19. C'est l'obsession du gouvernement ces derniers jours. Olivier Véran a annoncé mercredi 8 décembre que les pharmacies peuvent désormais ouvrir le dimanche pour vacciner davantage. Elles devraient être peu nombreuses en Pays Basque à lever le rideau.

C'est impossible de travailler plus ─ Estelle Medioni, pharmacienne à Cambo

Sept personnes travaillent tous les jours à la pharmacie de Cambo-les-Bains. Impossible pour la titulaire de l'établissement de travailler, en plus, le dimanche. "Mes employés font des heures supplémentaires depuis un an, lâche Estelle Medioni, tout en triant les flacons de vaccins qui viennent d'être livrés avant les injections prévues de l'après-midi. Actuellement, c'est impossible de travailler plus."

La pharmacienne regrette que d'autres officines ne joue par le jeu. "Certains confrères ne veulent pas vacciner ou ne peuvent pas vacciner soi-disant parce que leurs locaux ne sont pas appropriés. Mais nous, on ne peut pas vacciner pour tout le monde.[...] On a tous besoin de repos"

Estelle Medioni, pharmacienne à Cambo, étiquette les nouveaux flacons de vaccin anti-Covid-19 qui viennent d'arriver. © Radio France - Simon Cardona

Jamais un client ne m'a demandé d'ouvrir le dimanche pour le vacciner ─ Pierre Béguerie, président du Conseil régional et central de l'ordre des pharmaciens

"Le problème, c'est qu'on peut nous demander ce qu'on veut, mais est-ce qu'on va être en capacité d'apporter ce nouveau service ?", se demande Pierre Béguerie, président du Conseil régional et central de l'ordre des pharmaciens. Ce pharmacien de Bidart rappelle que lui et ses confrères doivent concilier vaccinations et ventes de médicaments depuis fin janvier 2021. "On a mis le maximum pour faire de la vaccination et du testing pendant nos heures normales d'ouverture. Si on doit faire un effort, certains d'entre nous pourront peut-être le faire. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une généralité parce que derrière, il y a des hommes qui sont comme vous et moi, fatigués."

Pour chaque vaccination réalisée, un pharmacien perçoit 12,90 euros de l'État qui fournit aussi gratuitement les doses. Un médecin en centre de vaccination perçoit 25 euros, car c'est la consultation qui est réglée. Le ministre de la Santé Olivier Véran a rajouté mercredi 8 décembre que le pic de contaminations de cette cinquième vague pourrait être atteint "d'ici à la fin du mois" si les Français appliquent un "respect strict des gestes barrières" et limitent les rassemblements.