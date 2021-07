Coronavirus : les pharmacies de l'Hérault saturées par des demandes de tests antigéniques

Les pharmacies de l'Hérault sont débordées depuis la dernière intervention d'Emmanuel Macron. Le pass sanitaire est obligatoire depuis le mercredi 21 juillet pour accéder à certains lieux culturels et de loisirs. Cette mesure gouvernementale est censée freiner la propagation du Covid-19. Les non-vaccinés n'ont donc pas d'autre choix que de présenter un test antigénique ou un test PCR réalisé notamment dans les officines. Pour être valable, ce test doit avoir moins de 48 heures.

Forcément en cette période estivale, les demandent affluent : test anti-Covid, vaccins ou encore impression des QR code. ''Nous avons des appels incessants de l'ouverture jusqu'à la fermeture de l'officine pour des rendez-vous de test, de vaccin surtout chez les jeunes qui veulent aller dans des lieux de loisirs où on demande des tests antigéniques'' explique Frédéric Abecassis, le président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault.

''La pharmacie c'est un peu aujourd'hui, ce que l'on ne fait pas ailleurs'' dixit Frédéric Abecassis, le président du Syndicat des pharmaciens de l'Hérault Copier

"Une surcharge de travail alors que le personnel est aussi en congés." - Frédéric Abecassis, le président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault

''En terme d'organisation, c'est très compliqué parce qu'on est d'une part dans une région touristique et ensuite on a du personnel en congé, expliquele président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Donc il faut arriver à gérer notre activité du quotidien, qui à la base, n'est pas une activité ni de testeur ni de vaccinateur, mais elle l'est devenue. La pharmacie, c'est aujourd'hui un peu là où on va faire ce qu'on ne fait pas ailleurs. Certains viennent pour l'impression de QR code. Des personnes que nous n'avons pas vacciné. Les centres de vaccination, la Sécu leur disent, allez dans votre pharmacie. Comme si on n'avait que ça à faire."

Frédéric Abecassis poursuit : "Comme la pharmacie est un espace de santé ouvert 10 ou 12 heures par jour, accessible sans rendez-vous, on a l'impression d'être beaucoup plus envahi que les autres professionnels de santé puisque on ne va pas se présenter chez un médecin pour demander l'impression d'un QR code, pour demander la réalisation d'un test antigénique sans rendez-vous, alors que chez nous, les gens ont pris l'habitude, d'abord du tout gratuit, et ensuite du sans rendez-vous''.

Les pharmacies réclament par ailleurs au gouvernement une revalorisation de la cotation des actes

''Quand on fait le boulot d'un centre de vaccination et que l'acte de vaccination c'est 7,90 €, c'est complètement inacceptable de pouvoir dédier du personnel à ça, parce nous avons quand même du personnel qualifié avec des charges. Donc revalorisation, reconsidération et il faut arrêter de nous pondre toutes les semaines, de nouvelles directives qui arrivent le dimanche soir, avec une mise en application le lundi matin. Là, aujourd'hui on a la vaccination des 12-17. On a l'arrivée des vaccins Pfizer en ville et tout ça c'est du jour au lendemain. On nous donne des nouvelles missions. Alors certes, on en a réclamées mais là tout arrive d'un coup. C'est très compliqué", détaille le président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault.

"On est vraiment le maillon incontournable de la chaîne de soins. Il faudra que dans quelques jours le ministre puisse s'en souvenir."

"Il faut aussi penser que ces nouvelles missions, il faut aussi les financer. Le rôle des pharmaciens est majeur dans cette crise sanitaire. On est certainement la profession de ville qui a été mise le plus à contribution puisque depuis le début on a distribué les masques, on a fait la répartition. On va chercher les vaccins pour les uns et pour les autres. On fait le boulot de tout le monde et on est vraiment le maillon incontournable de la chaîne de soins. Il faudra que dans quelques jours le ministre puisse s'en souvenir.''

Les professionnels de santé sont saturés dans les stations balnéaires. Mais pas uniquement. C'est aussi le cas à la campagne, comme par exemple à Roujan, commune de 2.200 habitants, au nord-ouest de Pézenas.