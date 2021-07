Covid-19, les pharmacies débordées en Corse

L'obligation de pass sanitaire, dont le projet de loi a été adopté cette nuit par le Parlement, provoque une affluence dans les pharmacies. A défaut d'un vaccin, les tests antigéniques -ou les tests RT PCR- sont désormais obligatoires pour les lieux de loisirs et de culture, ils le seront au premier août pour les restaurants et bars et déjà les officines de Corse font face à une augmentation de l'affluence, en plus d'une augmentation des cas positifs

La demande explose

Depuis les annonces présidentielles et notamment la mise en place du pass sanitaire pour accéder à certains lieux culturels, Corses et touristes sont de plus en plus nombreux à se presser dans les pharmacies pour se faire tester. Si vous n'êtes pas vacciné, un test négatif sert de sésame, un pass sanitaire valide pour un temps limité de 48 ou 72h00. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des officines explique Paul Alfonsi, Pharmacien à Bastia : « Des personnes viennent se faire tester deux à trois fois par semaine. Ces dix derniers jours on a fait 200 tests par jour par pharmacie. On est aidés par des étudiants en médecine en vacances scolaires et après on s’organise en interne mais ce n’est pas évident, on a notre cœur de métier qui est l’ordonnance qu’il faut honorer et en parallèle ces tests, cela prend beaucoup de temps. La seule solution c’est de se vacciner. »

A défaut d'un vaccin, les tests antigéniques -ou les tests RT PCR- sont désormais obligatoires pour les lieux de loisirs et de culture, ils le seront au premier août pour les restaurants et bars © Radio France - France Info

Paul Alfonsi, Pharmacien à Bastia Copier

Face à la forte demande, les pharmacies insulaires demandent également plus de dose de vaccin. C'est en tout cas le souhait exprimé par le pharmacien bastiais, gérant de plusieurs pharmacies dans la région bastiaise. Pour l'instant son approvisionnement est limité à deux flacons par semaine, soit 20 doses. Insuffisant selon lui pour répondre à la demande grandissante : « On n’arrive pas à répondre, 20 injections cela veut dire 10 personnes complètement vaccinées. Ce n’est pas facile de crouler sous la demande et ne pas pouvoir y répondre. Sur une pharmacie on a une centaine de demande par semaine, il faut vacciner un maximum mais il faut des doses c’est ce qui manque le plus. La demande est là mais il faut qu’on puisse vacciner sans être limités, sans rendez-vous cela serait optimal. »

Paul Alfonsi, Pharmacien à Bastia Copier

Le calendrier donné par le gouvernement rend difficile le travail des pharmaciens, selon Paule Lucchini Duchaud, la responsable du syndicat des pharmaciens de Corse-du-Sud. Elle espère du renfort : « _La profession est fatiguée, il y a un surcroit de travail et il commence à y avoir des incivilités, avec la chaleur les gens sont à bout et nous aussi_… »

Paule Lucchini Duchaud, responsable du syndicat des pharmaciens de Corse-du-Sud Copier

La crise sanitaire se poursuit et la Haute-Corse continue de voir sa situation se dégrader. Le taux d'incidence est de 402 pour 100 000 habitants. Bien loin des 50 comme seuil d'alerte et du 9 du début de l'été. En Haute-Corse, le taux d'incidence flirte même avec les 607 alors que le préfet du département doit annoncer en milieu de matinée ce lundi des mesures de freinage de la propagation du Virus.