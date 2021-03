Covid-19 : les pharmacies se préparent à vacciner dans l'Indre

Les pharmaciens commenceront, dans les prochains jours, la vaccination des personnes les plus fragiles. Ils doivent recevoir leurs premières doses, jeudi 18 ou vendredi 19 mars. Dans l'Indre, la liste d'attente risque d'être longue et les patients vont devoir s'armer de patience.

Comme les autres pharmaciens, Arnaud Daguet conserve ses doses d'AstraZeneca à des températures comprises entre 2 et 8° C.

C'est une nouvelle étape dans la campagne de vaccination. Cette semaine, les pharmaciens devraient, à leur tour, procéder aux injections. Là encore, il s'agit du vaccin AstraZeneca et les patients prioritaires sont les personnes âgées de 50 à 74 ans, atteintes de comorbidités (diabète, hypertension, antécédents de cancer...). Les premières doses sont attendues, jeudi 18 ou vendredi 19 mars. Le début de la vaccination dépendra de cette livraison très aléatoire, dans un contexte où AstraZeneca annonce encore des retards. Quoi qu'il en soit, ces doses seront extrêmement limitées.

Chaque pharmacie aura droit à un maximum de 20 doses par semaine. C'est peu en comparaison des listes d'attente qui s'allongent, ces derniers jours. Dans la commune du Poinçonnet, près de Châteauroux, Patrick Roussel s'attend déjà à une liste d'au moins 300 personnes à vacciner, et il a fait le calcul. "Si on a 20 doses par semaine, ça fait 20 patients par semaine, il faudra 15 semaines pour vacciner 300 semaines... ça fait presque quatre mois !"

Cette petite fiole contient dix doses du vaccin AstraZeneca. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Rassurer sur le vaccin AstraZeneca

Dans son officine, à Châteauroux, Arnaud Daguet a aménagé les locaux pour assurer cette nouvelle mission. "On a créé une pièce qui sera entièrement dédiée à la vaccination, dit-il. Les patients iront ensuite dans une autre pièce pour se reposer un quart d'heure, après l'injection. C'est là que nous pourrons les observer pour prévenir les éventuels effets indésirables."

Après les problèmes rencontrés au Danemark avec AstraZeneca, Arnaud Daguet reconnaît que ce vaccin est un sujet d'inquiétude pour les patients qui se présentent à son officine. "On les rassure en leur disant qu'il s'agit de cas extrêmement rares, explique-t-il. On leur dit aussi que l'équipe a aussi été vaccinée avec le vaccin AstraZeneca, en tant que personnel de santé, et on n'a pas eu d'effets majeurs graves."

Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne à Saint-Gaultier, reconnaît que ce sera difficile de refuser de vacciner certains patients. © Radio France - Jean-Michel Nagat

"C'est très cruel de refuser une vaccination."

Dans un premier temps, les pharmaciens devront vacciner en priorité, les personnes âgées de 50 à 74 ans, atteintes de comorbidités (diabète, hypertension, antécédents de cancer...). C'est une situation qui s'annonce compliquée pour ces professionnels, confrontés à une très forte demande. "Avec seulement 20 doses, on ne va pas sélectionner parmi notre patientèle, assure Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne à Saint-Gaultier et secrétaire générale des syndicats pharmaceutiques de France. On va tous essayer de gérer au mieux. C'est très cruel de refuser une vaccination à des personnes qui nous appellent en pleurs."

Jusqu'à présent, comme l'indique la carte ci-dessous, 8,8% de la population du Berry a reçu une dose du vaccin contre le coronavirus.