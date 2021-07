COVID 19 : les pharmacies sont prises d'assaut pour les tests et la vaccination à Marseille

A Marseille, les pharmacies sont prises d'assaut en ce moment pour se faire tester ou vacciner contre la Covid 19. Ce mercredi, le projet de loi sur le pass sanitaire doit être débattu à l'Assemblée Nationale. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui refusent de se faire vacciner il faudra donc se faire tester pour accéder au cinéma, au restaurant ou encore en boîte de nuit. A Marseille, devant la pharmacie des Terrasses du Port, il y a la queue pour faire un test antigénique. La pharmacie est bien située devant le centre commercial et surtout juste en dessous du bar le rooftoop où le pass sanitaire est obligatoire.

1 200 tests antigéniques sont réalisés le soir à la pharmacie des Terrasses du Port

Depuis le début de l'été et surtout depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les pharmaciennes enchaînent les tests comme l'explique Léa une des pharmaciennes : "Ça s'est énormément multiplié parce que les gens sortent et ils ont besoin du pass sanitaire pour entrer dans les boites de nuit. En journée c'est plus des gens qui retournent au travail, qui ont des symptômes ou qui partent en vacances. Le soir on fait 1200 tests. C'est l'usine, on réfléchit pas trop faut et il avoir l'habitude de le faire." Certains pour le coup sont des habitués des tests, Elise, le sais sans vaccin, elle va être obligée d'en faire tout l'été : "Avec mes amis on en fait souvent pour accéder aux boites de nuit et aux bars, comme je n'ai pas le pass sanitaire, ça m'arrive d'en faire trois par semaine sinon on fait rien. Même pour voir la famille c'est mieux et puis je vous avoue qu’en tant qu'étudiant cette année c'était pas ouf alors on a envie de profiter de l'été s'il faut faire des tests on le fera." En journée dans cette pharmacie des Terrasses du Port, 200 tests sont réalisés par jour et le soir c'est 1 200 tests qui sont réalisés entre 18h30 à minuit.

Et puis il y a les touristes comme Renaud, il arrive de Paris et pour profiter de ses vacances il n'a pas la choix : "On veut faire un musée et il faut un test. Ça va être compliqué de ne pas se faire vacciner, même si je n'ai pas envie si je veux rester libre de mes mouvements et je n'ai pas le choix, va falloir y passer, c'est une vraie obligation de nous dire que c'est pas obligatoire alors qu'on est restreint de tous nos droits." Renaud a donc décidé de prendre rendez vous, il n'aura sa deuxième dose qu'en septembre, alors en attendant il continuera de se faire tester.

Justement les rendez-vous pour se faire vacciner se multiplient à la Pharmacie de la Croix Blanche dans le 2eme arrondissement de Marseille. Pour Ségolène Panaget, pharmacienne, c'est de plus en plus compliqué de gérer toutes ces vaccinations : "On jetait énormément de doses avant et depuis les annonces c'est la folie. On a pas assez de flacons et en même temps si on avait plus de doses il faudrait faire que ça et on a pas les effectifs pour le faire. On vaccine 20 personnes par semaine avant on fait 10 personnes et encore on jetait des doses. Il faut quelqu'un qui fait ça toute la journée, c'est très compliqué." Vous pouvez vous faire vacciner dans votre pharmacie mais aussi dans les vaccinodromes et du 19 au 31 juillet à Grand Littoral, un centre de vaccination ouvre sans rendez-vous de 9h à 14h à Marseille parking du haut, entrée porte 4.