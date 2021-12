Covid-19 : le "plan blanc" déclenché dans plusieurs hôpitaux

Partout en France des hôpitaux déclenchent leur "plan blanc" pour pouvoir accueillir les patients Covid. Selon Santé publique France, mercredi, près de 50.000 nouveaux cas avaient été enregistrés en 24 heures et plus de 10.000 personnes étaient hospitalisées, une première depuis le 12 septembre.

En Alsace, en Bretagne, en Isère ou encore dans les Pyrénées : confrontés à un afflux de patients Covid, de nombreux hôpitaux ont déclenché leur "plan blanc" partout en France ces deux dernières semaines. Derniers en date, les hôpitaux de Colmar et Mulhouse, déjà mis à très rude épreuve par l'épidémie de Covid-19 lors de la première vague en 2020. Les deux établissements situés dans le Haut-Rhin, département qui a le taux d'incidence le plus élevé du Grand Est, ont annoncé mercredi "se réorganiser pour recréer des unités dédiées à la prise en charge de ces patients [Covid]", ce qui nécessite "dans certains cas de différer des activités de soins programmés".

"80% des patients ne sont pas vaccinés"

"On ne l'a pas vu venir. On le redoutait. Et on le subit de nouveau. En l'espace d'une grande semaine, notre activité hospitalière Covid a été multipliée par trois. Ce qui met en grande tension notre établissement", a déploré le chef des urgences du SAMU 68 à l'hôpital de Mulhouse, le docteur Marc Noizet, sur France Bleu Alsace ce jeudi.

"Une très grande partie des patients n'est pas vaccinée", a-t-il ajouté. "En réanimation notamment nous avons de nouveau 17 patients, ce qui est considérable, c'est quasi la moitié de notre capacité d'hospitalisation en réanimation. Sur ces 17 patients, 80% ne sont pas vaccinés. Et le reste ce sont des patients qui sont vaccinés mais sont dans des situations où l'immunité, à cause de maladies, est diminuée." Certains de ces patients sont jeunes "de 20, 37 ou 40 ans", complète Elisabeth Gaertner, cheffe du pôle anesthésie-réanimation de l’hôpital de Colmar. Ils "ne présentent pas de signe de comorbidité" mais "il faut les intuber car ils arrivent en grande détresse respiratoire".

Toutes les régions de France concernées

Près de 50.000 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, selon les derniers chiffres publiés mercredi par Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10.000 (10.558) pour le deuxième jour consécutif (10.249 mardi et 9.860 lundi), un seuil qui n'avait plus été atteint depuis le 12 septembre.

Le Plan blanc qui permet la déprogrammation d'opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels, a également été activé au Mans, Saint-Nazaire, Saint-Malo, Dinan et Cancale, Annecy - où les appels quotidiens au 15 en raison du Covid ont "doublé, voire quasiment triplé en deux semaines", selon Thierry Roupioz, chef du Samu 74-Centre 15 - à La Rochelle - où le niveau 2 a été déclenché et les visites interdites - à Aubenas, Tarbes et Lourdes, Brive, Alençon, Rennes ou encore Strasbourg.

Pour éviter de saturer les Urgences, les patients sont invités à appeler le SAMU (15), au préalable, afin d'évaluer la pertinence de se déplacer ou non dans les services d'urgences.

Déprogrammation d'opérations non urgentes et manque de personnel

Dans l'agglomération grenobloise, le "plan blanc" a été activé par anticipation dès le début du mois de novembre, en raison du manque de personnel soignant. Aides-soignant.es, infirmier.es, médecins, "on n'a pas assez de bras pour faire le travail", regrette Monique Sorrentino, directrice du CHU de Grenoble Alpes. "Aux urgences, 28 postes de médecins sont vacants sur un effectif total de 70", a-t-elle expliqué à France Bleu Isère.

Même constat à Alençon où "22 postes d’infirmiers sont vacants", selon Ninon Gautier, secrétaire générale du Centre hospitalier. "On a eu des lits progressivement fermés, faute d'effectifs. Donc oui, on cherche à recruter. Toutes les personnes qui candidatent sont reçues. Et on peut embaucher sans délai en fonction des compétences. On peut affecter selon le souhait des personnels, là où ils veulent parce qu’on a de la place : au bloc opératoire, en infirmiers anesthésistes, en infirmiers diplômés d'État, aux urgences, en gériatrie, un peu partout, vraiment tout le monde peut y trouver son compte", a-t-elle détaillé sur France Bleu Normandie.

Pour Victor Teixeira, délégué CGT de l'hôpital de Brive, cette nouvelle vague de patients Covid souligne les effets délétères des politiques de réduction des moyens dans les hôpitaux. "Ça fait trente ans que nos ministres de la santé ferment des lits" et réduisent les effectifs du même coup. Résultat, selon le syndicaliste, les hôpitaux fonctionnent désormais avec trop peu de personnels : "On engendre une fatigue qui engendre de l'arrêt et après c'est le serpent qui se mord la queue".

À Alençon, l'hôpital a sollicité l’aide de la réserve sanitaire dès la mi-novembre et obtenu le renfort ponctuel d'une dizaine d'infirmiers, pour quelques jours ou semaines selon les cas. De quoi “tenir” en décembre, mais l’hiver s’annonce difficile si l’augmentation épidémique s’installe dans la durée.